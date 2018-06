Plötzlich ist es zappenduster. Ratlos treten die Mitarbeiter in den Flur. Da schreitet eine groß gewachsene Gestalt mit Darth-Vader-Helm um die Ecke: "Das galaktische Imperium hat das Ministerium besetzt", faucht sie. Unter der Kostümierung steckt Harald Mahrer, der Staatssekretär im Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium. Auftritte wie diese während eines Stromausfalls im Regierungsgebäude am Wiener Stubenring gefallen ihm – und seinen Mitarbeitern, die die Episode gerne erzählen, wenn sie das Bild eines Chefs zeichnen wollen, der auch über sich selbst lachen kann. Doch wer Harald Mahrer als Spaßpolitiker mit Hang zur Theatralik abtut, greift zu kurz.

Der Mann mit der Darth-Vader-Verkleidung, der Ovid und Marc Aurel ebenso zitiert wie Gandalf oder Yoda, will nicht weniger als die verstaubte ÖVP auf Vordermann bringen – ideologisch wie organisatorisch. Auf Konventionen und föderale Gepflogenheiten pfeift der 42-jährige Politiker, der zwischen Wien und Spittal an der Drau pendelt, wo seine Frau ein Privatkrankenhaus leitet.

Für die einen ist der versierte Tangotänzer der letzte Hoffnungsschimmer, für die anderen der Totengräber der altehrwürdigen Volkspartei.

Harald Mahrer sitzt auf dem Rücksitz seines Dienst-BMW, der in Richtung Linz braust, wo das neue Gebäude der Anton Bruckner Privatuniversität eröffnet wird. Viel Beinfreiheit hat der 1,94 Meter lange Hüne nicht. Die Krawatte hängt sauber gebunden um den Hals, das Sakko des Maßanzuges baumelt an einem Kleiderbügel am Vordersitz.

Etwas ungelenk beugt sich Mahrer hin und wieder nach unten, um aus der Tasche Papiere zu fischen, während er davon erzählt, dass er sowohl für den neuen Star Wars- Film bereits Karten hat wie auch für die Premiere von Turandot in der Wiener Staatsoper am 28. April.

In einer Mappe hat er Artikel geordnet; Texte aus der New York Review of Books , Studien des Beratungsunternehmens McKinsey. Mahrer liest viel und spricht gerne darüber.

In Linz angekommen, eilt er über die Treppen aus der Tiefgarage in das mit Besuchern prall gefüllte Foyer des Neubaus. Er wühlt sich durch die Menge zu dem von Kameras umringten Bundespräsidenten Heinz Fischer, schüttelt ihm die Hand und lacht in die Objektive. Jede Inszenierung sitzt, nichts ist dem Zufall überlassen. Auch das High five mit der SPÖ-Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek war kein spontaner Einfall.

Wer ihm Drang zur Selbstinszenierung unterstellt, beleidigt ihn nicht. "Das ist Teil des Jobs", sagt er. "Man muss ordentlich kommunizieren, dazu gehört, dass man auch im Rampenlicht steht. Das ist keine Kür, das ist Pflichtprogramm. Wer das als Politiker nicht versteht, hat den falschen Job."

Während sich Sebastian Kurz, der andere Hoffnungsträger der ÖVP, darin gefällt, Konflikte mit dem Koalitionspartner anzuzetteln, sucht Mahrer nach außen die Rolle des ruhigen Vermittlers.

Er schlägt die Schlachten, die er gewinnen kann, setzt auf Nischenthemen, wo mit wenig Gegenwehr zu rechnen ist: Er kümmert sich um Start-ups und rührte zwei Jahre lang die Werbetrommel für eine Reform des Stiftungsrechts, die vergangene Woche im Nationalrat beschlossen wurde.