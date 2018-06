Inhalt Seite 1 — Jubelt nicht zu früh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Montagmorgen, der erste Handelstag an den Börsen, nachdem 195 Nationen die Rettung der Welt gelobt haben. Zeitungen und Websites zeigen die Bilder von der Verkündung des Pariser Klimaabkommens: von Ministern aus allen Teilen der Erde, die einander in die Arme fallen und sich sogar mit den Security-Leuten abklatschen. Da eröffnet in London die Rohstoffbörse ICE, stürzt der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Schon haben die Klimaschützer ein neues Problem.

Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe geht nun auch an den Finanzmärkten zu Ende, könnte man intuitiv meinen. Und doch feiern nicht einmal Umweltaktivisten den seit Monaten anhaltenden Verfall der Öl- und Kohlepreise. Im Gegenteil: Der Kurseinbruch vom Montag, so schreibt das Finanzportal Breakingviews, "nimmt dem Klimadeal seinen Glanz". Denn kaum etwas ist für die in Paris beschlossene globale Energiewende so gefährlich wie niedrige Preise für Erdöl und Kohle. Die Hauptverursacher des Treibhauseffekts sind so billig wie seit Jahren nicht.

"Historisch", "einzigartig", "bahnbrechend": Solche Adjektive sollte man sparsam einsetzen. Aber wann kommt schon mal ein Vertrag zustande, den Russland und die Ukraine ebenso einig mittragen wie Israel und der Iran oder der von Überflutung bedrohte Inselstaat Tuvalu und der weltgrößte Erdölexporteur Saudi-Arabien? Der Kampf gegen den gemeinsamen Feind Klimawandel hat sie alle zusammengebracht.

Das Paris-Abkommen ist die Kündigungserklärung an ein Modell, das der Menschheit seit dem Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert stetigen Fortschritt, Wachstum und teils auch Wohlstand beschert hat: die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. In ihrem Pariser Pakt umreißen die Politiker aber nur die Rahmenbedingungen. Die Umsetzung der guten Vorsätze vertrauen sie der unsichtbaren Hand an: der Wirtschaft. Ob dieses Kalkül aufgeht, ist ungewiss. Denn die Drogen, von denen sich Industrielle, Investoren und Konsumenten entwöhnen sollen, gibt es gerade im Sonderangebot.

Der Gipfelbeschluss erinnert an Erklärungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Er ist oft unkonkret – und doch eine klare Botschaft an die Wirtschaft. Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise sagte EZB-Chef Mario Draghi, er werde zur Rettung der gemeinsamen Währung "alles Notwendige tun" – und sorgte so dafür, dass Finanzströme umgelenkt wurden. Denselben Effekt erhoffen sich die Politiker vom Klimaabkommen. "Die Parteien streben an, so schnell wie möglich den Höhepunkt der Treibhausgasemissionen zu erreichen", heißt es dort etwa. Solche Formulierungen sollen die Energie- und Mobilitätsindustrie dazu bringen, ihre Milliarden aus den fossilen Brennstoffen abzuziehen und in klimaschonende Technologien zu investieren. Damit diese Kohle, Öl und Gas ersetzen können.

Klimavertrag von Paris Das Paris-Abkommen Das Paris-Abkommen wurde 2015 geschlossen und ist der erste internationale Vertrag, in dem Industrie- und Schwellenländer gemeinsam erklären, ihre Treibhausgasemissionen einzudämmen. Ziel ist es, die Erwärmung der Erde gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter möglichst auf maximal zwei Grad Celsius zu beschränken. Freiwilliger Klimaschutz Grundlage des Abkommens sind freiwillige Klimaschutzpläne, welche gut 190 Staaten zur Konferenz eingereicht haben. Selbst wenn sie alle diese Versprechen einhielten – das Zwei-Grad-Ziel würde klar verfehlt, sind Wissenschaftler überzeugt. Daher sieht das Abkommen vor, dass die Staaten von 2020 an alle fünf Jahre neue oder überarbeitete Pläne einreichen müssen, in denen sie ihre Anstrengungen nachbessern. Die wichtisten Punkte Die wichtigsten Vereinbarungen waren (hier im Original als PDF): die Erderwärmung auf unter zwei Grad, womöglich gar auf 1,5 Grad begrenzen

Netto-Treibhausgasemissionen in der zweiten Jahrhunderthälfte auf null reduzieren

Entwicklungsländer finanziell beim Klimaschutz unterstützen

konkrete Klimaschutzpläne umsetzen. 190 Staaten legten ihre in Paris auf den Tisch. Welche Staaten teilnehmen und welche davon das Abkommen ratifiziert haben, ist auf den Seiten der UN zu sehen.

Weltbank-Chef Jim Yong Kim nennt das Abkommen von Paris einen "game changer", der die Spielregeln für die Wirtschaft neu definiere. "Keine Branche auf der Erde kann sich noch erlauben, den Klimawandel zu ignorieren." Die Industrie hört die Signale. "Dieses Abkommen leitet den Übergang vom Kohlenstoffzeitalter zu einer Wirtschaft des niedrigen Treibhausgasausstoßes ein", sagt Edward Cameron von We Mean Business. Das Lobbybündnis hat auf dem Klimagipfel die Interessen von mehr als 350 Konzernen mit einem vereinten Jahresumsatz von 7.300 Milliarden US-Dollar vertreten, unter ihnen Google, General Electric, SAP und Shell. "Für die Unternehmen geht es nicht so sehr um die moralischen Fragen", sagt Cameron, "sondern darum, was die Veränderungen für ihr Geschäft bedeuten."

Schließlich basierten Investitionen maßgeblich auf politischen Rahmenbedingungen, und nun herrsche der Eindruck vor, dass eine Entwicklung mit niedrigen Emissionen hohe Priorität für die Politiker habe. "Wir werden einen massiven Stimulus der Wirtschaft für klimafreundliche Technologien erleben", prognostiziert Cameron. Dies könnte sogar der Beginn eines neuen Wirtschaftszyklus werden.