Inhalt Seite 1 — Hat die Barmherzigkeit Grenzen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ja – Würden wir die Barmherzigkeit wirklich grenzenlos praktizieren, gäbe es keine Freiheit mehr

Jeder kennt das. Die Fußgängerzone, früher Abend, Vorweihnachtsgedränge, Bratwurstduft und Hosianna vom Band. Und an jeder Ecke ein Obdachloser mit einem Pappbecher. Versehrte. Roma-Mütter mit frierenden Kindern. Punker mit Hunden. Dem Ersten, der uns die Hand entgegenstreckt, geben wir gern etwas. Dem Zweiten auch noch. Beim Dritten zögern wir, bei allen, die danach kommen, härten wir uns innerlich ab und schauen starr geradeaus. Und schon befinden wir uns an: den Grenzen der Barmherzigkeit.

Es gibt sie, im Alltag, jeder weiß das. Und jeder, der sich Mitgefühl bewahrt hat, empfindet dann natürlich auch so etwas wie ein schlechtes Gewissen, spürt das Dilemma. Warum habe ich dem ersten Armen geholfen, dem dritten aber nicht? Wie kann ich das rechtfertigen, vor mir? Vor meinem Gewissen? Meinem Glauben? Für den tiefgläubigen Menschen mag es tatsächlich keine Grenze der Barmherzigkeit geben. Aber was für das Gebot des Glaubens gilt, ist nicht notwendig auch Richtschnur einer alltagstauglichen Ethik. Denn würden wir die Barmherzigkeit wirklich grenzenlos praktizieren, würden wir sie also absolut setzen, gäbe es keine Freiheit mehr. Alles, jedes Tun, jede Entscheidung, hätte dann der Pflicht zu gehorchen, unsere Herzen zu öffnen und den Armen zu helfen, allen Armen, überall, bis knapp an die Selbstaufgabe oder in Wahrheit sogar darüber hinaus. Heilige können so leben, wir nicht.

Aber wir müssen das auch nicht. Eine alltagstaugliche Ethik weiß, dass wir zwischen konkurrierenden Werten, Interessen und Pflichten abwägen müssen. Sie weiß auch, dass wir nicht allen Menschen in Not helfen können. Deshalb gibt es Sphären der Verantwortung, Abstufungen der Barmherzigkeit – und Grenzen. Wir schulden unseren Nächsten, also: unseren Kindern, unserem Partner, unseren Eltern und Verwandten, mehr und anderes als denen, die uns fernerstehen. Mitunter, wenn die Not existenziell ist, mag sie sich zur Pflicht verdichten, sofort zu helfen, jedem, auch demjenigen, den wir nie zuvor gesehen haben: dem Schwerverletzten, für den wir einen Rettungswagen rufen müssen. Dem Sterbenden, dessen Hand wir nicht loslassen dürfen. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel.

Das Recht verfestigt diese Sphären der Verantwortung. Es definiert Unterhaltspflichten, es stellt unterlassene Hilfeleistung unter Strafe – aber nur in bestimmten Fällen. Und analog zum Alltagsleben des Individuums gibt es abgestufte Verantwortung auch in der Politik. Unsere Politiker haben nicht allein Verantwortung für die Flüchtlinge, die derzeit in großer Zahl zu uns kommen, teils aus entsetzlichen Verhältnissen. Die Politiker tragen auch Verantwortung für die Menschen, die ihnen ihre Macht übertragen haben: die Wähler, die Staatsbürger. Wir schulden nicht nur den ankommenden Flüchtlingen etwas, sondern auch den Menschen, die hier sind, inklusive der bereits angekommenen Flüchtlinge. Auch dies stellt eine moralische Verpflichtung dar und keine geringe. In Wirklichkeit geht es nicht um Moral versus Interesse, sondern immer wieder um einen Ausgleich zwischen widerstreitenden Werten.

Ein Dilemma? Absolut. Es gibt keinen Ausweg daraus. Und niemand kann genau sagen, wo die Grenze der Barmherzigkeit verläuft. Jeder muss das mit sich ausmachen. Und jeder tut das, jeden Tag, in dem Moment, wenn sich ihm wieder eine Hand entgegenstreckt.

von Heinrich Wefing