So schnell sind die alten Zeiten also zurück in Wurzen, dieser Kleinstadt am Rande Leipzigs. Nach dem Mauerfall war Wurzen vor allem für eines bekannt gewesen: dafür, ein dunkelbraunes Nest zu sein. Dann schaffte die Stadt eine Wende: Wurzen hat mehr als die meisten anderen Orte in Sachsen dafür getan, Rechtsextremismus auszurotten, wurde eine bürgerschaftliche Musterstadt.

Und nun das. Die Republik diskutiert wieder über Wurzen, und die Frage, immer empörter gestellt, immer lauter, ist folgende: Was ist da bloß in Sachsen los, wenn jetzt schon Kinder auf Asylbewerber losgehen?

Tatort ist die Pestalozzi-Oberschule. In der vergangenen Woche veröffentlichte die Polizei eine Meldung, die schnell Schlagzeilen machte: Deutsche Jungen haben Flüchtlingsmädchen gequält, sie bespuckt, geschubst, mit Steinen beworfen und in einer Tür eingequetscht. Der Notarzt wurde gerufen. Eine Elfjährige wurde wegen Knochenabsplitterungen im Arm behandelt und trägt nun einen Gipsverband. Eine 14-Jährige erlitt Quetschungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Verdacht stehen: zwei Siebtklässler.

Aber dann geschah etwas, das es in Sachsen nicht immer gibt: Niemand versuchte, den Fall herunterzuspielen, keiner der üblichen "War da was?"-Reflexe setzte ein. Schon die Meldung der Polizei hatte es in sich. Die Beamten veröffentlichten ein politisches Statement: "Schule ist kein Ort, wo eine mögliche rechtspolitische Gesinnung die Norm bestimmt. Die sächsische Bildungsagentur, Schulleitung und Polizeidirektion Leipzig sind nicht gewillt, dem Heranwachsen einer neuen Generation dumpfer Jungnationaler tatenlos zuzusehen, nur weil die Eltern es möglicherweise tolerieren oder gar honorieren." Viele Menschen bemühen sich seither, jene Mittagspause an der Oberschule zu rekonstruieren, die Wurzen wieder in den Fokus brachte. Die Frage, die Lehrer, Schulleiter, Kultusministerium und Polizei sich stellen, sie lautet: War es nur eine gewalttätige Rangelei? Oder war es Rassismus?

Steffen Rößler, der Direktor der Pestalozzi-Oberschule, verwendet das Wort "Rassismus" nur vorsichtig. Journalisten reisen gerade in Scharen zu seiner Schule. Natürlich aber, so Rößler, sei an seiner Schule "ganz großer Mist" passiert. "Wir werden die Vorfälle aufklären", sagt er. Ja, es gebe Spannungen in seinem Haus. Flüchtlingskinder seien mehrfach von deutschen Schülern beleidigt und als "Kanaken" beschimpft worden. Die verletzten Mädchen – beide stammen aus dem Kosovo – besuchen die Pestalozzi-Schule erst seit einigen Wochen, lernen in der Klasse "Deutsch als Zweitsprache", um bald in den Regelunterricht eingegliedert zu werden. Nach der Attacke sind sie einige Tage lang zu Hause geblieben, aber der Direktor geht davon aus, dass sie bald wieder ganz normal am Unterricht teilnehmen können. Ohne Vorsichtsmaßnahmen. Ausländische Schüler hat es in der Schule immer gegeben, ebenso Dutzende Integrationsprojekte.

Wurzen hat offenbar gelernt aus seinem schlechten Ruf, aus seinem unsicheren Umgang mit dem Neonazi-Problem in den neunziger Jahren – das zeigt sich auch, wenn man mit dem Oberbürgermeister spricht, mit Jörg Röglin (parteilos). Röglin hat sich, nach dem Vorfall in der Schule, nicht verdrückt – sondern die Schüler ins Rathaus einbestellt. "Ich hatte die beiden Jungs an meinem Tisch", sagt Röglin. "Wenn Sie die auf der Straße sehen würden, würden Sie denken: Ganz normale Jungs. Mein Eindruck war, dass sie erschrocken schienen über die Tragweite ihres vielleicht unbewussten Handelns."

Dass seine Stadt ein Problem mit Rechtsextremismus hat, ist Röglin bewusst. Es gibt hier Ausländerfeinde. Und sie sind weiterhin gut vernetzt. Es gibt in Wurzen, wie in den meisten sächsischen Orten auch, eine Antiasylinitiative. Auf der Facebook-Seite Wurzen wehrt sich gegen Asylmissbrauch sammeln sich Hetzer, obwohl die 16.000 Wurzener derzeit mit gerade einmal 200 Flüchtlingen leben. In den vergangenen Tagen ging es auf der Seite vor allem um den Vorfall an der Pestalozzi-Schule, er wurde als "Lüge" dargestellt und mit anderen Ereignissen verrechnet. Im Herbst hatte es an der Schule einen umgekehrten Fall gegeben. Das bestätigt Röglin: "Wir haben drei jugendliche Schüler, die vom Balkan stammen, der Schule verwiesen, nachdem es von ihnen wiederholt Angriffe und Tätlichkeiten gegeben hat." Vorher habe es Elterngespräche, Sozialarbeit gegeben, der Verweis sei das letzte Mittel gewesen. Genau so werde man nun auch im Fall der deutschen Schüler handeln.

Darüber, dass sich auf der Facebook-Seite auch die Eltern der Jungen an der Stimmungsmache beteiligen – was offenbar den Tatsachen entspricht –, wird in Wurzen viel getuschelt. "Ich bin nicht der Vormund aller Wurzener", sagt Oberbürgermeister Röglin. "Wir können nur dranbleiben, mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie das Zusammenleben in unserem Ort funktioniert." Immerhin, das ist die gute Nachricht aus Wurzen, haben Polizei, Schule und Oberbürgermeister eines verstanden: Die Sache ist ernst.