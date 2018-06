Von einer Million ist jetzt die Rede. So viele Flüchtlinge sind in diesem Jahr in Deutschland angekommen. Von Helfern werden sie unermüdlich mit Essen und Kleidung versorgt, von AfD und Pegida werden sie zum Feindbild erklärt. In diesem Spannungsfeld meldet sich eine Bochumer Polizistin zu Wort. In Deutschland im Blaulicht – Notruf einer Polizistin schildert sie ihre Erfahrungen mit Migranten in Problemvierteln. Sie sagt, Probleme machten vor allem junge muslimische Männer.

Von einem Türken, der die Polizei ruft, aber mit keiner Frau in Uniform sprechen will, schreibt die Autorin. Von einer Messerstecherei zwischen Libanesen, von "Clans", die ihre Straftaten lieber unter sich ausmachen, als mit der Polizei zu sprechen. Nicht alle Muslime seien so, es gebe auch gut integrierte, stellt Kambouri klar. Und pauschalisiert dann doch immer wieder. So ist die islamische Kultur für sie "eine Kultur der Gewalt und der Angst, um es mal drastischer auszudrücken". Solchen Behauptungen legt Kambouri keine Statistiken zugrunde. Sie bezieht sich vor allem auf ihre eigenen Erfahrungen und die ihrer Kollegen. Jene können nur Ausschnitte der Wirklichkeit sein. Und dass sie überwiegend negativ sind, liegt in der Natur des Berufs. Die Polizei kommt eben meist nur dann zum Einsatz, wenn es Probleme gibt.

Tania Kambouri: Deutschland im Blaulicht – Notruf einer Polizistin. Piper Verlag, München 2015; 224 S., 14,99 €