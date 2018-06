Österreich hat ein Sicherheitsproblem, das auf den Namen Zaun hört. Die Namensgebung verdankt sich einer auf beklagenswertem Niveau geführten Diskussion darüber, wie am besten eine größere Anzahl von Menschen, die aus Kriegsgebieten nach Europa fliehen und dabei auch Österreich passieren, in geordneter Form von der Landesgrenze auf den Weg zu ihren Zielen gebracht werden können. Österreich verfügt auch über ein nationales ziviles Sicherheitsforschungsprogramm namens Kiras, in dessen Rahmen mehrere Projekte finanziert wurden, die sich mit dem Thema Crowd Management, also der gezielten Steuerung großer Menschenmassen, beschäftigen. Keines dieser Projekte wurde allerdings in der Planung von den politisch Verantwortlichen auch nur erwähnt. Vermutlich wusste man in den zuständigen Ministerialverwaltungen gar nichts davon, ebenso wenig wie von der Vielzahl anderer auf europäischer Ebene durchgeführten Forschungen, die dieses Problem untersuchten.

Hier lässt sich eine interessante Beobachtung anschließen. Nach spektakulären Terroranschlägen schlägt immer die Stunde der Fernsehexperten: Wie konnte das passieren? Was ist zu tun? Wer ist schuld?

Auf diese Fragen antworten dann meist Autoren von Sachbüchern oder Mitarbeiter politiknaher Thinktanks, die einem breiten Publikum ihre Sicht präsentieren und das Bedrohungsszenario in 90 Sekunden verständlich zu machen versuchen. Selten kommen allerdings jene zu Wort, die hauptberuflich und mit erheblichen Budgets ausgestattet die sogenannte zivile Sicherheitsforschung betreiben. Dieser Bereich bedarf der öffentlichen Erregung nur mittelbar. Jeder sicherheitsrelevante Anschlag dient hier unkommentiert als Evidenz der eigenen Existenzberechtigung.

Weitgehend unbeachtet von einer breiteren Öffentlichkeit hat sich auf europäischer und nationaler Ebene seit 9/11 ein Forschungsfeld entwickelt, das ohne feste Verortung im Kanon der akademischen Disziplinen und Professionen mit eigenen Zeitschriften, Konferenzen und Förderprogrammen in Europa zu beachtlicher Größe herangewachsen ist. Analog zu der Homeland Security in den Vereinigten Staaten wurden diesseits des Atlantiks milliardenschwere Sicherheitsforschungsprogramme ins Leben gerufen. Sicherheit wird dabei auf den Ausbau von Überwachung und Kontrolle sowie auf die Entwicklung von Katastrophenschutzmaßnahmen reduziert. Die europäische Sicherheitsforschung trat vor gut zehn Jahren im siebenten Rahmenprogramm der EU an, um zwei – als gleichwertig erachtete – Ziele zu verfolgen: die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Sicherheitsindustrie zu stärken und die Sicherheit der Bürger in Europa zu verbessern.

Kritiker sprechen heute von einem sicherheitsindustriell-politischen Komplex. Die Grenzen zwischen Forschung, Industrieförderung und Ausbau der Sicherheitsapparate verschwimmen. Erkenntnisfortschritt oder Innovationssprünge sind in diesem Forschungsbereich nicht auszumachen. Was hier mit dem Etikett Forschung versehen wird, ist genau genommen die staatliche Förderung eines sicherheitstechnologischen Hybridsektors, in dem die Interessen von Sicherheitsbehörden, Industrie und Politik miteinander verschmelzen.

Ebenso verschwimmen die Grenzen zwischen militärischer und ziviler Sicherheit. Als nach dem vorläufigen Ende des Ost-West-Konflikts die staatlichen Investitionen in die militärische Forschung zurückgingen, begannen die dort tätigen Unternehmen, ihre Investitionen in den Sektor der zivilen Sicherheit umzuleiten. Damit entstand, parallel und in Ergänzung zur militärischen Forschung, ein neuer Bereich. Handelt es sich dabei um eine Zivilisierung der Sicherheitsforschung oder nicht doch eher um eine Militarisierung der zivilen Sicherheit?

Das häufig in der Technologieentwicklung verwendete Etikett des dual use, also der ebenso militärischen wie zivilen Nutzung, kaschiert nur dürftig, dass Militärtechnologie und militärisches Denken in den Bereich der zivilen Sicherheit übertragen wird. Drohnen, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, wurden für militärische Zwecke entwickelt und dienen jetzt als Mittel der Wahl für eine Reihe ziviler Sicherheitsprobleme – von der Grenzüberwachung bis hin zur Schadenserfassung bei Naturkatastrophen oder der Überwachung von Massenveranstaltungen.