Kritik aus Straßburg, muss das die Herren in Rom kümmern? Ja, doch. Moneyval, eine beim Europarat angesiedelte Instanz im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat am Dienstag ihren neuen Bericht zum Vatikan vorgelegt. Darin attestieren die Experten der katholischen Kirche Fortschritte bei der Reform ihres kleinen – und früher nicht ganz so feinen – Finanzsystems. Zugleich monieren sie, dass der Vatikan in den jüngsten Jahren 29 Ermittlungen wegen Geldwäsche eingeleitet habe, es bisher aber zu keiner Anklage, geschweige denn zu einem Urteil gekommen sei. Es müssten "echte Ergebnisse" her, klagte Thorbjørn Jagland, der Generalsekretär des Europarats. Der Vatikan schwieg dazu.

Beides passt ins Bild. Erst in der vergangenen Woche sorgte ein Fall für Schlagzeilen, in dem eine hübsche Summe Bargeld eine prominente Rolle spielt. 20.000 Euro unbekannter Herkunft sollen Mitarbeiter des Vatikans vor einiger Zeit im Schreibtisch des Schatzmeisters der Glaubenskongregation entdeckt haben, deponiert hinter einer Würstchendose. So berichtete es Bild. Der Vatikan räumte daraufhin – ohne den Fund zu dementieren – ein, dass es im Büro des Finanzmannes zu "einigen Unregelmäßigkeiten" gekommen sei. Der Priester hat bereits andere Aufgaben zugewiesen bekommen. Gerhard Ludwig Kardinal Müller, der mächtige Präfekt der Kongregation, sagte, gegen ihn selbst werde nicht ermittelt. Er habe kein Geld zweckentfremdet. Es waren Erklärungen, die neue Fragen aufwarfen.

Ans Licht gekommen ist das Geld im Zuge des Wandels, der die Vatikanfinanzen erfasst hat. 2014 gründete Papst Franziskus das Wirtschaftssekretariat, um Ordnung ins Chaos zu bringen, und dieses Sekretariat hat neue Richtlinien erlassen. Ihr Ziel ist es, die Finanzen des Heiligen Stuhls – ob in Kongregationen, Tribunalen, Räten oder Kommissionen – auf den neuesten Stand zu bringen. Dafür muss oft erst einmal erfasst werden, wie viel Geld da ist, wo es herkommt und wie es verwendet wird. Viele Organe der katholischen Kirche in Rom konzentrierten sich bisher mehr auf ihre geistlichen Aufgaben, weniger auf Budgetplanung und Rechnungslegung.

Dass es damit vorbei ist, stößt in der Kurie auf Widerstand. Mehr Transparenz beim Geld bedeutet stets auch einen Verlust an Autonomie und Macht. In seinem neuen Buch beschreibt der italienische Journalist Gianluigi Nuzzi zum Beispiel, wie sich die Regierung des Vatikans, das sogenannte Staatssekretariat, im Verlauf des Reformprozesses sträubte, den vom Papst beauftragten Fachleuten die gewünschten Informationen bereitzustellen. Im aktuellen Fall bestreitet Kardinal Müller, der Buchhaltung die Einsicht in die Akten seiner Behörde verweigert zu haben; der Vatikan ergänzte, die Glaubenskongregation befolge alle neuen Bestimmungen.

Grundsätzlich gilt: Bares erfreut sich hinter den Mauern des Vatikans großer Beliebtheit. Der Heilige Stuhl in Rom fungiert für Kirchen überall auf der Welt als sicherer Hort, und so tragen Geistliche dort häufiger mal Bündel von Geldscheinen durch die Gegend. Es müsse nichts heißen, wenn Bares gefunden worden sei, ist aus Rom zu hören. Wichtiger sei die Frage, woher das Geld komme und wofür es verwendet werde.

Genau das ist in diesem Fall unklar. Und mehr noch: Wurde der Priester nur mit neuen Aufgaben betraut oder auch die Justiz des Vatikans eingeschaltet? Und wenn Müller nichts Falsches getan hat, warum wird er dann mit der Angelegenheit in Verbindung gebracht – will ihm jemand schaden?

Offen ist bisher auch noch, wer die Untersuchung veranlasst hat – war es das Wirtschaftssekretariat unter dem Australier George Kardinal Pell oder etwa der Wirtschaftsrat, geführt vom Münchner Reinhard Kardinal Marx? Bereinigt worden sei der Fall schon vor rund sechs Monaten, so der Vatikan. Der Generalrevisor des Papstes kann daher kaum der Aufräumer sein, denn dieses neue Amt wurde erst im Juni besetzt, mit Libero Milone, der vor Jahren die italienische Dependance der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte führte und nun die Zahlen des Heiligen Stuhls in Augenschein nehmen soll. Auch die Finanzaufsicht war dem Vernehmen nach nicht aktiv beteiligt.

Vieles mag sich unter Franziskus ändern – so wurde dieser Tage erst wieder eine neue Task Force gebildet, die Einnahmen und Ausgaben des Heiligen Stuhls näher analysieren soll. Für die Außenwelt aber bleiben die Finanzen des Vatikans rätselhaft. Moneyvals Experten sind in ihrer Unzufriedenheit nicht allein.