Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen. © Nora Coenenberg/Julia Nolte

Was denken Sie über Tierversuche, Massentierhaltung und Zoos? Das wollten wir in einer Umfrage auf ZEIT ONLINE von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Etwa 11.500 Menschen haben teilgenommen – deren Alter, Geschlecht, Wohnort oder Bildungsstand, Bezug zur Landwirtschaft oder zur Forschung kennen wir nicht. Auch können wir nicht ausschließen, dass manche von ihnen mehrfach geantwortet haben. Repräsentativ ist diese Umfrage also nicht. Die Ergebnisse schaffen aber ein Stimmungsbild und gewähren einen Einblick in die Ansichten der Kritiker. Die Antworten zeigen, was sie für besonders bedenklich halten – und was für noch vertretbar.

