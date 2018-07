Waagerecht: Alle diese Zahlen sind Vielfache von A senkrecht

Senkrecht:A Primzahl B Quadratzahl C Primzahl D Primzahl E C senkrecht mal D senkrecht F Quadratzahl J Quersumme von C senkrecht K Die Quersumme dieser Zahl ist A senkrecht L Vielfaches von F senkrecht M Quersumme von R senkrecht O R waagerecht plus T waagerecht P Quadratzahl Q Palindrom R Vielfaches des Rückwerts von R waagerecht S Primzahl U Quadratzahl

Lösung aus Nr. 50:

1. 318576 + 318576 = 637152

2. 301697 + 301697 = 603394

Hinweis: Logelei erscheint im ZEITmagazin jetzt 14-täglich im Wechsel mit Sudoku