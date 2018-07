Donat ist kein Künstlername. So heißen Leute in seinem Alter. Donat Kaufmann, 26, sitzt im Restaurant Schwyzerhüsli in Baden und trinkt einen doppelten Espresso. Seine schulterlangen Haare winden sich unter seiner Kappe hervor. Wenn er spricht, macht er oft Denkpausen. Lauscht seinen eigenen Worten. Irgendwie kann er nicht so richtig einordnen, was ihm gerade geschieht. Dass plötzlich die ganze Schweiz von ihm spricht.

Kaufmann hat einen kurzen Film auf YouTube hochgeladen. Einen Film, der ihn zeigt, wie er auf einem Sofa sitzt, die Gratiszeitung 20 Minuten in die Kamera streckt und sagt: "Mir langets." Die Titelseite des Pendlerblatts ist einem ganzseitigen Inserat der Schweizerischen Volkspartei gewichen, die damit ihren Wahlkampf-Song Welcome to SVP bewirbt. "Die ganze Kampagne ist politisch inhaltslos", sagt Kaufmann. Und dieses Inserat sei das Tüpfchen auf dem i gewesen.

Also lancierte der Student eine Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform We Make It. Aus einer "intuitiven Genervtheit" heraus, wie er sagt. Er will es der SVP gleichtun und am 14. Oktober ebenfalls das Titelblatt von 20 Minuten kaufen und die Namen aller Spender darauf drucken. Die Botschaft: Aufmerksamkeit kann man kaufen, unsere Stimmen nicht. Kaufmann braucht dafür Geld. "U huere vil." Genau 138.815 Franken.

Was will der Badener damit bewirken? Nein, sagt er im Schwyzerhüsli, mit der Aktion wolle er nicht die Zeitung seiner Generation verteidigen. Einer Generation, die sich zur Welt, in der sie lebt, gerne distanziert gibt. Bloß nicht zu viel Identifikation. Nicht zu viel Euphorie. Das Medium interessiere ihn "eher konzeptionell", sagt Kaufmann. Wenn er sich richtig informieren wolle, lese er eine Tageszeitung wie die NZZ. Spannend an 20 Minuten sei, dass das Blatt den öffentlichen Diskurs steuere, weil es so viele Leser erreiche – fast eineinhalb Millionen.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 41 vom 08.10.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Es sind Leser, die konsumieren, was halt so neben ihnen auf dem Sitz liegt im Interregio, in der S-Bahn, im Tram. Darunter auch viele Junge, die am Morgen an die Universität fahren, wie Kaufmann selber, der vor drei Wochen sein zweites Studium in Zürich begonnen hat: Germanistik, Philosophie und Anglistik. Zuvor studierte er Prozessgestaltung an der Kunsthochschule in Basel. Um anschließend festzustellen, dass er damit alle Jobs machen könnte – oder eben keinen.

Wer heute rasch berühmt wird, der lernt auch schnell die Schattenseiten kennen: den Shitstorm. Er durchlebe gerade einen "schmerzhaften Lernprozess", sagt Kaufmann. In den Online-Kommentaren werde er abgestempelt: "Linker Student, lange Haare, Kiffer. Bäm. Der hat zu viel Zeit. De söll go schaffe." Aber er wisse mittlerweile mit den negativen Reaktionen umzugehen. Einem, der ihm via Facebook schrieb, dass es "Mongos wie ihn" in der Schweiz genau nicht brauche, antwortete er "mit herzlichen Grüssen". Von seinem Arbeitsplatz aus.

Donat Kaufmann arbeitet neben dem Studium auf einem kleinen Bio-Bauernhof in der Region: "Ich versuche, meine politische Einstellung im Alltag zu leben. Der direkte Bezug zu den Lebensmitteln, die wir konsumieren, scheint mir wichtig." Politik in einer Partei zu machen, könne er sich nicht vorstellen. Er wolle seine Narrenfreiheit bewahren.