DIE ZEIT: Herr Bonitz, sind Sie ein Profiteur der Flüchtlingskrise?

Peter Bonitz: Das muss ich verneinen.Vor allem bin ich einer, der dafür sorgt, dass viele Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben. Derzeit arbeite ich ungefähr 14 Stunden am Tag, muss mir wahnsinnig viel Geld leihen und kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das gut oder schlecht für mein kleines Familienunternehmen mit gerade einmal zehn Mitarbeitern ist.

ZEIT: Sie haben in den vergangenen Monaten vier Containerdörfer für Asylbewerber in Berlin gebaut. Wie sieht Ihr Bestellbuch aktuell aus?

Bonitz: Es ist voll. Mir gehören 1.500 Container, alle sind vermietet. Derzeit stehen noch 40 Stück auf dem Hof, die werden nach Hamburg gebracht, wo auch eine Unterkunft für Asylbewerber entsteht. Bei mir rufen jeden Tag Leute an, mal sind es Mitarbeiter eines Landratsamtes, mal welche vom Roten Kreuz, alle haben es eilig. Weil unser Hauptlieferant in Österreich nicht hinterherkommt, habe ich Kontakt aufgenommen zu bulgarischen, polnischen und russischen Herstellern. Ob deren Container wirklich den deutschen DIN-Normen entsprechen, werden wir sehen, wenn sie hier auf dem Hof stehen. Ich gehe durchaus ein Risiko ein. All unseren Kunden, auch den langjährigen, musste ich die Mietpreise erhöhen, denn der Kaufpreis ist um etwa 15 Prozent gestiegen.

ZEIT: Sind derzeit noch Container zu kriegen?

Bonitz: Ein paar, fünf vielleicht, kann ich auf die Schnelle besorgen. Brauchen Sie mehr, müssen Sie einige Monate warten. Der Markt ist leer gefegt.

ZEIT: Vor Jahren sagten viele: Niemand soll in Containern wohnen müssen! Nun heißt es: Wir hätten gern Container für alle Flüchtlinge!

Bonitz: Stimmt ja auch. Das sind schnell aufbaubare, einigermaßen humane Unterkünfte. Wenn Container lieferbar sind, können wir sie innerhalb weniger Wochen aufstellen und einrichten.

ZEIT: Hamburger Flüchtlinge sind vor einigen Tagen in den Hungerstreik getreten, weil sie nicht länger in einem Baumarkt schlafen wollten. Sie sagten: Wir wollen in Container! Warum sind diese als Unterkünfte so begehrt?

Bonitz: Weil darin die Intimsphäre einigermaßen gewahrt sein kann. In Containern gibt es richtige Zimmer, 15 bis 17 Quadratmeter groß, in denen zwei bis vier Personen schlafen können. Es gibt zusätzliche Aufenthaltsräume, womöglich sogar Internet. Man kann es da schon aushalten. Vor Kurzem waren Journalisten der BBC aus England hier, die waren angetan. Und schauen Sie sich die Alternativen an! Neuerdings werden Traglufthallen aufgestellt. Dort werden einzelne Zimmer durch provisorische Seitenwände geschaffen, nach oben hin sind die Räume aber offen, da hören Sie jedes Geräusch.

ZEIT: Haben Sie mal in einem Container gelebt?

Bonitz: Ich sitze an jedem Arbeitstag in einem! Meine Firmenzentrale besteht ausschließlich aus Containern. Wenn es abends spät wird, schlafe ich hier. Es ist okay. Luxus ist etwas anderes, aber es ist wirklich okay. So ein Container hält 20 oder 30 Jahre. Der geht nicht kaputt, wenn Sie ihn ordentlich behandeln.