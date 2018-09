Ein schönes Wort hat er da gefunden. "Empörungsindustrie!" Der CDU-Abgeordnete Joachim Pfeiffer benutzte es in seiner Bundestagsrede in der vergangenen Woche genüsslich, und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) stieß ins gleiche Horn. Dabei klingt die Melodie dann etwa so: Da organisieren Protestunternehmen die Empörung gegen das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP. Sie betreiben ein übles Spiel mit der Zukunft der Kinder. Ihre Panikmache stört die Verhandlungen, und in der Folge ziehen die USA und die Asiaten ökonomisch an Europa vorbei.

Europa nölt, Amerika handelt: Auf diese Formel lässt sich also die Weltsicht der beiden Großkoalitionäre von Union und SPD bringen. Die Ereignisse dieser Woche scheinen ihnen recht zu geben. In Berlin und anderen europäischen Städten werden am kommenden Wochenende Zehntausende Bürger gegen TTIP und die Handelspolitik demonstrieren. In Amerika wird hingegen das Weiße Haus feiern, dass die eigenen Unterhändler mit Vertretern von elf anderen Nationen das erste große Handelsabkommen dieses Jahrtausends fertig verhandelt haben: das transpazifische Freihandelsabkommen (TPP). Das Abkommen bringe, so US-Präsident Barack Obama, jede Menge Wohltaten: "Mehr Waren made in USA für die Welt und mehr gut bezahlte Jobs zu Hause." Es nütze amerikanischen Bauern und Unternehmern. Was für ein Happy End!

Doch ganz so klar ist die Sache in Wahrheit nicht. Zwar hat die amerikanische Regierung tatsächlich nach einem Jahrzehnt die Verhandlungen über TPP abgeschlossen. Doch dass es dafür auch von allen Parlamenten der beteiligten Staaten grünes Licht geben wird, ist längst nicht sicher. Es sind schon weniger komplizierte Abkommen am US-Kongress gescheitert.

Zwar ist der TPP-Vertragstext noch geheim, doch langsam sickern Einzelheiten durch. Über die schimpft nicht nur der unberechenbare amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, hier würde ein "fürchterlich schlechtes Geschäft" abgeschlossen.

Auch die gemäßigt linksliberale Opposition in Kanada will TPP so nicht. Und sie hat gute Chancen, die Wahlen Ende Oktober zu gewinnen. Ihr nimmt der Vertrag zu wenig Rücksicht auf kleine Unternehmen, und er versteckt zu viele Annehmlichkeiten für die große Konzerne, beispielsweise einen weitreichenden Patentschutz.

Handelspolitik ist kein Wettrennen. Es gewinnt nicht der Schnellste

Die hiesigen Wirtschaftspolitiker irren, wenn sie nun trotzdem mahnen, die EU müsse schnell TTIP abschließen und auf diese Weise nachziehen. Es ist schlicht Unsinn, dass derjenige gewinnt, der zuerst unterschreibt. Handelspolitik funktioniert nicht wie ein Windhunderennen. Nicht das Land, dessen Regierung am schnellsten möglichst viele Abkommen mit anderen abschließt, steht am Ende gut da. Es gewinnen vielmehr diejenigen, die gute Verträge abschließen.

Um zu beurteilen, wie gut ein Vertrag ist, muss man jedoch das Kleingedruckte lesen. Bei TPP hat dieses Kleingedruckte es durchaus in sich, zumindest in den Teilen, die man schon kennt: Beispielsweise soll das transpazifische Abkommen Schiedsgerichte einführen, die ausländischen Investoren besondere Klagemöglichkeiten einräumen. Dabei ist diese Form privater Gerichtsbarkeit hochumstritten. Für die großen amerikanischen Kanzleien, die sich auf neue Geschäfte freuen können, ist es aber ein großer Sieg, dass es die Gerichte nun geben soll.

TPP sieht nur eine Ausnahme vor: Die Zigarettenindustrie soll Staaten wohl nicht vor solchen Gerichten verklagen dürfen. Die Australier haben darauf bestanden, weil Philip Morris viele Millionen Dollar von ihnen vor einem Schiedsgericht verlangt, nachdem die Regierung Warnhinweise auf Zigarettenpackungen eingeführt hatte. Nun schafft TPP ein Sonderrecht für Investoren – außer für diejenigen, die ihr Geld mit Zigaretten machen.

Die ZEIT-Redakteurin Petra Pinzler hat ein Buch über Freihandel geschrieben. "Der Unfreihandel – die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien" ist im Rowohlt-Verlag erschienen © Rowohlt

Seit zwei Jahren verhandelt die EU-Kommission nun schon mit der amerikanischen Regierung über ähnliche Fragen und ein eigenes Abkommen: TTIP. In wenigen Tagen sollen sich die Unterhändler in Miami zum elften Mal treffen. Dass man das weiß und zumindest ahnen kann, worum es dort gehen wird, das liegt vor allem an den Kritikern und den Protesten in Deutschland.

Bisher haben die verfügbaren Informationen über TTIP bei einer wachsenden Zahl von Menschen in Europa allerdings nicht zu Begeisterung geführt, sondern eher zu Sorgen und zu Protesten. Diese mögen manchmal übertrieben sein. Doch ein Teil der öffentlichen Kritik war anscheinend so fundiert, dass die Bundesregierung sie aufgegriffen hat: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat zum Beispiel selbst Vorschläge zur Reform der Schiedsgerichte vorgelegt. Ohne die massive Kritik auch aus der eigenen Partei wäre es dazu nicht gekommen. Die EU-Kommission in Brüssel wurde auf die möglichen weitreichenden Folgen mancher Paragrafen ebenfalls erst durch die Aktivisten aufmerksam.

Falls TTIP ein guter Vertrag werden sollte, dann liegt das also auch an der wachen Bürgergesellschaft, die sich selbst in komplizierte Fragen der Handelspolitik einmischt. Europa profitiert so von denen, die von den Großkoalitionären gescholten werden.

Dass es manche Sozialdemokraten und Christdemokraten nervt, wenn die TTIP-Kritiker keine Ruhe geben, ist verständlich. Doch es offenbart ein merkwürdiges Politikverständnis, wenn sie den Organisatoren der Demos die Legitimation absprechen, nur weil die unbequeme politische Ideen artikulieren und dafür Spenden annehmen. Auch die Parteien finanzieren sich doch durch Mitgliedsbeiträge und Spenden und dazu sogar noch durch den Staat.

Politische Parteien haben kein Meinungsbildungs- und Protestmonopol. Auf Twitter hat das ein Nutzer Anfang der Woche so kommentiert: "Sagste nix, biste politikverdrossen. Sagste was, biste Empörungsindustrie."