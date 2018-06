Früher wie heute muss sich jeder Künstler fragen, inwieweit er all die Unwägbarkeiten und, nur allzu häufig, lebenslange finanzielle Unsicherheit auf sich nehmen will, um seine Träume zu leben, sei es als Schauspieler, Maler, Musiker oder eben auch Schachspieler. Vor über hundert Jahren schon schreibt die Wiener Zeitung Neue Freie Presse: "Das Schachspiel ist schon darum das Edelste, weil es am wenigsten einträgt. Die Summe, die ein Matador im Laufe eines Jahres verdient, ist so gering, dass sie in einem lächerlichen Missverhältnis zu der aufgewendeten Arbeit steht. Wahrhaftig, diese Männer sind Künstler, denn nur ein Künstler ist imstande, sein Leben so sinnlos zu verschwenden, einer Chimäre zuliebe, über die alle klugen Leute lachen." Marcel Duchamp, der die Kunst fünf Jahre lang zugunsten des Schachs aufgab, war voller Hochachtung: "Schachspieler sind so richtig umnebelte, blinde Menschen, Verrückte mit Bedeutung [...] Alle Schachspieler sind Künstler." Er hatte reichlich Anschauungsmaterial, die Schachmeister Rudolf Spielmann und Carl Schlechter starben an Unterernährung, vom genialen Akiba Rubinstein hieß es, man konnte ihn umdrehen, ohne dass die kleinste Münze aus der Hose gefallen wäre. Selbst der deutsche Weltmeister Emanuel Lasker (1868 bis 1941) musste Ende seines Lebens viele Entbehrungen ertragen. Mit welcher Kombination eroberte er in St. Petersburg 1909 als Weißer am Zug überraschend den Turm a1 des Tschechen Oldřich Duras?



Lösung aus Nr. 40:

Wie gewann Weiß trotz des gefesselten Läufers und der drohenden neuen Dame durch den Bauern a3? Mit 1.Th7! . Nun scheitert 1...Txc6 an 2.Txh6+ nebst 3.Txc6. Schwarz spielte 1...a2, aber nach 2.Ld5! war sein König im Mattnetz: 2...a1D 3.Tf7+ Kg5 4.Tf5 matt