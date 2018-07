Zum 50-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland hatte Walter Steinmeier ins Ritter Butzke eingeladen. DJs aus beiden Ländern spielten House- und Technomusik, was atmosphärisch das moderne Äquivalent eines Volksfests ergab. Die Ortswahl trug viel zu diesem Eindruck bei. Die unebenen Gänge und verschachtelten Räume des Kreuzberger Clubs markieren selbst im an Skurrilitäten reichen Berliner Nachtleben noch einmal einen Höhepunkt der Verstiegenheit. Fast glaubte man sich in die Kulissen von Jürgen Tellers Märchenstüberl-Fotoserie verirrt zu haben. Eine gigantische Kaffeekanne schwebte über den Köpfen, fransenbehängte Lampenschirme leuchteten Polstersitzgarnituren der Adenauerzeit aus. In einem Wohnzimmerschrank derselben Ära prangte eine Buddelschiff-Fregatte hinter Glas, während Webstühle und ein altes Radio im rot-grünen Stroboskoplicht zuckten. Das Motiv Betende Hände zierte eine Blümchentapete, und über der Tür hing eine Holzlatte mit der Aufschrift "Stinkt gewaltig!". Wenn es je eine deutsche Leitkultur zwischen Burschenschaft und Gemütlichkeit gab, dann wurde sie im Ritter Butzke liebevoll parodiert.

Der Einlass war herzlich, keine Taschenkontrolle, der Pass blieb in der Tasche. Nur vor der Eckbühne mit der DJane drei Herren in Zivil, die so ernst in die Menge starrten, als praktizierten sie eine minimalistische Tanzinnovation. An der Bar ein Anzugträger, der vor Club Mate warnte: "Da schlafen Sie die ganze Nacht nicht." Er selbst hielt ein Selters in der Hand, er musste früh ins Ministerium. Die entspannte Security des Abends kommentierte er diplomatisch: "Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir feiern. Es ist aber noch Polizei im Hof."

Wer vor den entfesselten Pogotänzern Reißaus nahm, flüchtete in die Bar. Dort öffnete ein muskulöser schwarzer Hüne jedem, der ein und aus ging, mit stoischem Gesicht die Tür. Während das übrige Sicherheitspersonal mit seinen locker sitzenden kaffeebraunen Anzügen direkt aus The Big Sleep spaziert zu sein schien, fiel dieser Bodyguard so komplett aus dem Programm, dass ich mich nach einem Hollywoodstar vom Kaliber Whitney Houstons umzusehen begann.

Neben einem Heizstrahler saß eine schöne junge Frau, ich sprach sie an. Hatte sie den attraktiven Türsteher registriert? "Ja", sagte sie lakonisch, "deshalb sitze ich hier." Wir tauschten ein Lächeln aus, das Eis war gebrochen. Sie war eine Israelin, deren Eltern aus dem Irak hatten fliehen müssen. Sie selbst hatte jüngst Leipzig den Rücken gekehrt, weil ihr der Geist dort auf die Dauer zu regional gewesen war. Die deutsche Hauptstadt kam kaum besser weg. "Das israelische Dorf, aus dem ich komme", sagte sie, "ist kosmopolitischer als Berlin. Hier gibt es viele Zugezogene und Fremde, doch im Ganzen ist die Stadt sehr europäisch." Mir dämmerte, warum der Türsteher ihr ein Trost in diesem Märchenstüberl war. Das internationale Parkett, auf dem sie sich als Künstlerin bewegte, hielt sie für nicht weniger provinziell. Wer als Frau Erfolg haben wolle, müsse Sammler umgarnen oder sich durch feministische Kunst profilieren. Sie verachtete beides.

Ich dachte an sie, als Rafael Horzon am Tag darauf das zweijährige Jubiläum seiner Firma Horzons Wanddekorationsobjekte mit einem 50-prozentigen Abschlag auf alle ausgestellten Plexiglasstreifen-Bilder beging. Um die "riesigen Lagerbestände zu reduzieren", war das billigste Objekt für 300.000 Euro im Angebot, das teuerste für drei Millionen. Vielleicht nahm man als Frau die Kunst einfach zu ernst.

