Es war irgendwann im Sommer, kurz bevor die Flüchtlinge Griechenland endgültig aus den Schlagzeilen vertrieben, als dieses schwere Jahr für mich eine erfreuliche Wende nahm. Ich musste dafür nicht mehr tun, als eine Tür aufzuhalten.

Rund um den Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte – in der Nähe liegt das Hauptstadtbüro der ZEIT – kommt man sich stets so vor, als sei man in die Wimmelbücher seiner Kinder geraten: Touristenschwärme, das Anzugträgergeschwader des Regierungsviertels, hippe Mitte-Bewohner, Obdachlose, Weltstadtgetriebe. Am besagten Sommertag ziehe ich mir Geld an einem Bankautomaten und halte, als ich die Sparkassen-Filiale in der Friedrichstraße verlasse, einer älteren Dame die Tür auf – nicht eben so im Rausgehen, ich bleibe stehen und lasse sie passieren. "Dass es so etwas noch gibt – vielen Dank!", sagt die Dame, lächelt mich hocherfreut an – und bedankt sich dann nochmals. "Das ist aber sehr nett von Ihnen", meint eine Frau, die das beobachtet hat – und lächelt ebenfalls. Ich wundere mich: Was ist eigentlich los mit einer Gesellschaft, in der eine kleine Alltagsgefälligkeit als großartige Sonderleistung gefeiert wird?

Nun, ich gehöre ohnehin nicht zu den Menschen, die meinen, sie müssten besonders missmutig bis arschlöchig durch die Welt laufen, um für tiefgründig und interessant gehalten zu werden. Ich bin gern gut gelaunt. In dem amerikanischen Kaffeeladen, in dem ich mir täglich meine Morgendosis Koffein besorge, sagte mir eine Verkäuferin mal, ich sei ihr Lieblingskunde, weil ich immer zuerst grüße, bevor ich etwas bestelle, und dabei auch noch lächele. Bis dahin dachte ich, das sei normal.

Seit dem überschwänglichen Tür-Aufhalte-Dank achte ich bewusst darauf, wie die Menschen auf Freundlichkeit reagieren. Ob ich anderen an der Kaufhaustreppe den Vortritt lasse, mich bei Verkäuferinnen oder im Restaurant bedanke oder älteren Fahrgästen im Zug den Koffer auf die Ablage wuppe – stets werde ich dafür mit freundlichen Worten und einem Lächeln belohnt. Die ach so missmutigen Deutschen, so meine Bilanz, warten nur darauf, nicht mehr missmutig sein zu müssen.

In der ersten Jahreshälfte hatte ich ein anderes Gegengift gegen das Jahr 2015: Ich stürzte mich morgens stets als Erstes auf den Sportteil der Süddeutschen Zeitung, um das Elend der Politik- und Wirtschaftsteile nicht sofort an mich ranzulassen. Doch das war mehr Flucht als Heilung und auch deshalb nicht sonderlich erfolgreich, weil dort neues Elend lauerte: das von Schalke 04. Seitdem ich bewusst freundlich bin, merke ich, dass man zwar die Krisen nicht weglächeln kann. Aber die positive Energie, die man aussendet und zurückbekommt, sorgt dafür, dass ich am Ende von 2015 sagen kann: Mir geht’s bestens!