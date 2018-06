… dass José Mourinho sich als neuer Trainer von Manchester United Bastian Schweinsteiger gegenüber netter verhält als sein Vorgänger Louis van Gaal

… dass die Bundesliga weiterhin jede Menge Trainer und Spieler nach England schickt und wir somit Geld und Platz für neue Talente haben

… einen gütigen Investor für 1860 München. Ob Scheich oder Wurstfabrikant – egal

… endlich einen Trainerjob in der Bundesliga für Lothar Matthäus

…endlich die Wertschätzung für Jogi Löw, die er verdient hat

… dass Elton John Aston Villa übernimmt und der Club kommendes Weihnachten an der Tabellenspitze der Premier League steht, so wie Leicester City in diesem Jahr

… dass der neue Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sich wenigstens ein bisschen mehr Mühe gibt, die Liebe der Fans zu erwidern, als Pep Guardiola es tat

… endlich einen guten Song für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. (Wo ist Stefan Raab, wenn man ihn mal braucht?)

… dass Sepp Blatter das Bundesverdienstkreuz aberkannt wird

… dass mein Nachname immer richtig geschrieben wird