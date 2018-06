Eine der Fragen, die in diesem Jahr noch offengeblieben sind, ist die, wie man eine ganze Nacht lang verhandeln kann, ohne zu schlafen. Angela Merkel hat das in den vergangenen zwölf Monaten gleich zwei Mal getan, beide Male mit dem französischen Präsidenten an ihrer Seite.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar saß ihnen in Minsk Wladimir Putin gegenüber; am 12. und 13. Juli war es in Brüssel der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras. Zwei Mal 17 Stunden, zwei Mal zwei Tage, an denen die Sonne erst unter- und dann wieder aufging und Merkel und Hollande noch immer wach waren. Eine nuit blanche nennen das die Franzosen, eine weiße Nacht. Normalerweise zecht man in einer solchen Nacht, oder man liebt, oder man macht andere verrückte Sachen. Merkel und Hollande verhandelten. Erst über ein Ende des Krieges in der Ukraine, dann über die Zukunft Griechenlands und des Euro.

Die schlaflose Kanzlerin – das Bild spiegelt die Dramatik und Erschöpfung dieses Jahres.

Auch wir sind damals, im Juli, wach geblieben. Oben im achten Stock des Brüsseler Ratsgebäudes wurden Griechenland und Europa gerettet, unten im Erdgeschoss kämpften zwei-, dreihundert Journalisten mit dem Schlaf. Der überdachte Eingangshof, in dem unsere Arbeitsplätze aufgebaut sind, ist groß wie eine Sporthalle und zugig wie eine Tramhaltestelle. An den langen Tischen dort haben wir schon viele Stunden verbracht, oft ist es spät geworden. Aber so lange wie in dieser Nacht haben wir noch nie gewartet. Überhaupt kommt mir dieses Jahr mit dem Blick auf die EU manchmal vor wie eine einzige, lang gezogene nuit blanche.

Das neue Jahr hatte kaum begonnen, da standen viele der 28 Staats- und Regierungschefs der Union auf dem Platz Leon Blum in Paris und hakten sich unter – nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und einen koscheren Supermarkt, gegen den Terror. So untergehakt hat man die EU seither nicht mehr erlebt. Dabei sind Merkel und ihre Kollegen in immer kürzeren Abständen nach Brüssel geeilt. Zwölf Gipfeltreffen sind es am Ende, mehr als in jedem anderen Jahr zuvor. Normalerweise gelingt es der EU, ihre Gegensätze in einem langen, mühsamen Prozess aufzuweichen. In diesem Jahr scheint es umgekehrt zu sein: Die Konflikte sind immer größer geworden, je öfter sich die Regierungschefs trafen.

Von dem, was oben im Ratsgebäude geschieht, bekommen wir Journalisten, so lange die Verhandlungen laufen, nur Bruchstücke mit. Manchmal kommt ein Sprecher herunter, dann bildet sich schnell eine große Traube. Aber man muss diese Auskünfte mit Vorsicht behandeln. Die Regierungschefs tagen ohne Mitarbeiter, auch die Sprecher leben aus zweiter Hand, und jedes Land verfolgt naturgemäß seine eigenen Interessen.

In jener Nacht im Juli konnten wir dafür ein anderes Schauspiel verfolgen. Noch während Merkel, Hollande und Tsipras um eine Einigung rangen, baute sich im Internet ein gewaltiger Shitstorm auf. Unter dem Hashtag #ThisIsACoup wurde der EU und namentlich der deutschen Regierung "Erpressung", "Rachsucht", "Waterboarding" vorgeworfen. Die Vorlage dafür hatte Wolfgang Schäuble geliefert, mit einem Papier, in dem das Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-Zone als Möglichkeit genannt wurde. Bis heute ranken sich um dieses Papier Legenden. Was man sicher sagen kann: Sonderlich geschickt war es nicht. Aber das Gefasel von einem Putsch, die völlig enthemmte und von jedem Maßstab losgelöste Kritik – sie kamen mir noch irrer vor als die Verhandlungen selbst.

Später erfuhren wir mehr. Drei Mal wurden die Verhandlungen in dieser Nacht unterbrochen, drei Mal zog sich eine kleine Gruppe zurück, um alleine weiter zu beraten. Nur die zweite Unterbrechung dauerte schon fast fünf Stunden, von 23.30 Uhr bis 4.15 Uhr. Die Gruppe bestand aus Merkel, Hollande, Tsipras, dem griechischen Finanzminister Euklid Tsakalotos und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Alle anderen Regierungschefs, die Präsidenten der EU-Kommission, der EZB und des IWF mussten in der Zwischenzeit warten. Draußen auf den Fluren, in den Delegationsbüros, an der Bar.

Das ist das Zweite, was mir neben der schlaflosen Kanzlerin in Erinnerung geblieben ist: Fast zwei Dutzend Mächtige, keiner von ihnen hat sonst eine Lücke im Terminkalender, aber in dieser Nacht warten sie gemeinsam und geduldig darauf, dass die EU vorankommt. Ob alle wach geblieben sind?