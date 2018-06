Wer sich auf unbekanntem Terrain allein auf sein GPS verlässt, ist mitunter verloren. Karte und Kompass sind deshalb empfehlenswert – sonst landet man als Wanderer nicht in der Wärme der Schutzhütte, sondern übernachtet im Freien. Ein Back-up für die Orientierung braucht auch ein Spermium. Wäre es so groß wie ein Wanderer, müsste es bis zum Eileiter mehrere Kilometer zurücklegen. Der Nase nach, denn chemische Markierungen weisen ihm mit einer Art Maiglöckchenduft den Weg. Und falls nicht? Israelische Forscher fanden nun eine Art Wärmebildkamera im Spermium, die Temperaturunterschiede von 0,0006 Grad Celsius registrieren kann. Das hilft beim Orientieren. Denn in der Tiefe des Eileiters, dem Ort der Befruchtung, ist es besonders warm. Wer würde dem Spermium dieses kuschelige Refugium nach der anstrengenden Reise nicht gönnen?