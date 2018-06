Die Schönheit in Trümmern

Für viele war sie die wundersamste Stadt der Antike. In Palmyra verbanden sich scheinbar mühelos Eigenes und Fremdes, lokale Traditionen mit römischen Vorbildern. Doch jede Erinnerung daran, wie fruchtbar sich arabische und europäische Kultur einst mischten, soll nun vernichtet werden. Die Truppen des "Islamischen Staats" pulverisierten in Palmyra den Baal-Tempel, die Grabtürme und viele andere Altertümer. Von ihrer Erhabenheit bleiben nur die Bilder. Und es bleibt die Begeisterung all jener Reisenden, die seit dem 17. Jahrhundert nach Palmyra fuhren. Ihre Skizzen und Drucke sollten die Architekten weltweit inspirieren. Ohne Palmyra sähe der Klassizismus in St. Petersburg oder Wörlitz anders aus. Und zumindest dieses Erbe wird niemand auslöschen können.

Hanno Rauterberg ist Redakteur im Feuilleton