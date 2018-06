Wie wird man das Jahr 2015 in Erinnerung behalten? Vielleicht als das Jahr brutaler Ernüchterung und unerbittlicher Aufklärung. Man weiß nun mehr: Man weiß, dass auch im 21. Jahrhundert nicht nur Staaten, sondern ganze Regionen in Terror und Anarchie versinken können. Man weiß, dass Europa, die Insel der Seligen und der Menschenrechte, nicht willens ist, die Flüchtenden gemeinsam aufzunehmen. Man hat erkannt, wie verworfen die Weltgemeinschaft ist und wie rasend schnell sich liberale Staaten in autoritäre Regime zurückverwandeln, um ihren eigenen Weg zu gehen. Die Weltgesellschaft ist keine one world. Sie mag sich auf Klimaziele einigen – aber sonst ist sie unregierbar.

Damit dürfen sich Schriftsteller, die nach landläufigen Maßstäben als konservativ gelten, kraftvoll bestätigt fühlen. Sie glaubten noch nie an eine Weltinnenpolitik, und über die Behauptung, das westliche Lebensmodell werde von allen Kulturen dankbar in Empfang genommen, konnten sie nur lachen. Und das übrigens schon seit je, nicht erst heute. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs richtet sich die Hauptlinie der konservativen Kulturkritik gegen die rücksichtslose Modernisierung des Erdballs; dazu gehören klassischerweise Autoren wie Curzio Malaparte oder Ernst Jünger, in der Gegenwart sind es zum Beispiel Botho Strauß, Christian Kracht oder Michel Houellebecq. Sie attackieren die liberale Moderne, denn, weltweit verbreitet, führe sie in eine historische Sackgasse und provoziere erbitterte Gegenwehr.

Dieses Scheitern malen sie sich in ihren Büchern schon einmal aus. Sie blicken vom Mond auf die Erde und stellen sich vor, wie der verhasste Liberalismus sich kulturell erschöpft, wie er sich zu Tode siegt oder gleich von der Bühne verschwindet. Erstaunlich viele Zeitgenossen können sich für die Untergangsszenarien begeistern. Denn die konservative Modernekritik trifft einen Nerv.

Sie hat die Aktualität auf ihrer Seite, sie übertreibt und spitzt zu – und liefert so den illustrativen Stoff, um streunende Ängste einzufangen und therapeutisch ins Bild zu setzen. Der Westen ist verunsichert, es herrscht das Gefühl, in einer Schwellenzeit zu leben, in einer von irrwitzigen Feindschaften, von Terror- und Gewaltexzessen durchzogenen Epoche, in der sich tausend Einzelkrisen unversehens zu einer Megakrise auftürmen und in ein unbeherrschbares globales Chaos umschlagen können. Dafür wird nicht mehr nur der Kapitalismus verantwortlich gemacht, sondern die Moderne selbst, vor allem ihr säkulares Selbstverständnis und ihr Fortschrittsdenken. Entsprechend gelten konservative Schriftsteller als begnadete Hellseher, die die Pathologien der Moderne von Anfang an durchschaut und ihre zerstörerische Gewalt benannt hätten.

Dass die konservative Modernekritik im rechten und rechtsradikalen Milieu Beifall findet, bei den intellektuellen Einsagern der AfD oder des Front National, ist kein Wunder. Doch auch die Linke scheint interessiert. So feiert der Berliner Regisseur Frank Castorf in einer vielbeachteten Aufführung den Schriftsteller Curzio Malaparte als einen Propheten, der das Elend der globalisierten Moderne schon zu einer Zeit verkündet habe, als es diese noch gar nicht gab.

Was also erkennen konservative Autoren, was andere angeblich nicht erkennen? Warum ist es aufschlussreich, ihre Schriften zu lesen?

Um mit Malaparte zu beginnen: Als in seinem Roman Die Haut die US-Armee in Neapel einmarschiert, es ist das Jahr 1943, bricht in der ganzen Stadt die "Pest" aus. Diese Seuche, vermerkt der Ich-Erzähler, zerstöre aber "nicht den Körper der Menschen, sondern deren Seele". Sie verwandelt Neapel in ein Sodom und Gomorrha und macht Menschen zu Tieren. "Es war eine Art moralische Pest, vor der es anscheinend keinerlei Schutz gab." Für eine Dose Corned Beef verkaufen Väter ihre Töchter, und Mütter prostituieren sich den Amerikanern für ein paar läppische Cent. Malapartes Roman ist ein ästhetisches Delirium, grell und impertinent, grauenhaft und obszön – und so enthemmt denunziatorisch, dass ihm Neapels Bürgermeister verbot, die Stadt je wieder zu betreten.

Malaparte (1898 bis 1957) war eine zwielichtige Gestalt. Als Schüler kämpfte er im Ersten Weltkrieg auf französischer Seite gegen die Deutschen, später machte er Propaganda für Mussolini, fiel in Ungnade, wurde auf die Insel Lipari verbannt und reiste nach seiner Freilassung im Zweiten Weltkrieg als Reporter für den Corriere della Sera an die deutsche Ostfront. Zurück in Italien, diente er den amerikanischen Befreiern als Verbindungsoffizier. Sein 1949 erschienener Roman ist seinem Freund Colonel Cumming gewidmet und "allen tapferen Soldaten Amerikas, die vergebens für die Freiheit Europas gefallen sind".

Warum "vergebens"? Weil Malaparte davon überzeugt war, dass der heldenhafte Sieg der amerikanischen Armee Europa zwar politisch die Freiheit brachte, kulturell aber den Tod. Alles, was der Midas aus dem Westen berührt, verwandelt sich in Geld und ist "augenblicklich verdorben". Die Boys aus der "reichen und glücklichen Nation" sind ebenso nett wie ungebildet: "Jesus? Which Jesus?" Respektlos sind die Amerikaner, sie "achten nicht die Götter und Tempel der Besiegten. Sie befreien sie, und zwingen sie, sich als Besiegte zu fühlen". Die Amerikaner zerstören "unser tiefes Lebensgefühl", das "geheimste, lebendigste Leben". Sie haben keine Ahnung von Schrecken und Tod, von den "dunklen unterirdischen Kräften". "Es ist eine Schande, im Krieg zu siegen."

Millionenfach hat sich Die Haut verkauft, fast immer wurde der Roman als Kriegsepos gelesen oder als Protokoll der italienischen Stunde null. Tatsächlich verstand Malaparte sein Höllenbrevier als düstere Weissagung: Amerikas Dollar-Imperialismus verdunkelt die Sonne des Südens und lässt das Abendland untergehen. Die Neue Welt, deren Truppen in der Nähe der Tempel von Paestum landen, überrollt die Alte Welt, die wunderbare Symbiose aus tragischer Antike und barmherzigem Christentum. "Auf der Höhe von Tor di Nona kam mir ein Mann der Kolonne entgegengelaufen, mit den Armen fuchtelnd und schreiend: ›Viva l’America!‹ , dann glitt er aus, fiel und wurde von den Raupen eines Sherman-Panzers erfasst ... Ich machte mir Platz und beugte mich über einen formlosen Leichnam." Dieser Leichnam, das ist das lateinisch-katholische Reich, das bei Malaparte vom Westen zermalmt wird.