In der Zeit zwischen den Jahren mögen die Menschen zwar zu sich kommen, aber nicht unbedingt zur Vernunft, ein Beweis dafür sind die guten Vorsätze, die man sich zu Neujahr auferlegt, weil es 1.) immer was zu tun gibt und 2.), wenn die Welt schon nicht verändert werden kann, dann will man sich doch wenigstens selbst ändern, weswegen es zu Silvester zu ernsten Gesichtern kommt, als wollte man gleich in die Kriegsmarine eintreten, und zu ernsten Beschlüssen, dass man das Leben etwa künftig positiver sehen möchte, in jedem Kieshaufen forthin einen Zen-Garten entdecken will, so was eben, oder dem Bauch auf dem Laufband davonrennen, seine erotische Perspektive erweitern oder, wenn’s drinnen riecht, künftig lüften und auch mal die Sorgen der Bürger ernst nehmen und was einem sonst noch einfällt, während der Baum schon nadelt und man kurz vergessen hat, dass schon auf dem Narrenschiff die Pläneschmieder in der ersten Reihe saßen, weil der beste Vorsatz immer schon der war, Du zu seinen Gewohnheiten zu sagen, da es sich ehrlich oft besser lebt als einfach bloß konsequent