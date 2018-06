Bewohner eines Kosmos namens Popkultur wissen: Es kommt nicht allein auf Geschichten und Bilder an. Nicht auf den Thrill, das Abenteuer, die Pointe, die Überraschung. Es kommt darauf an, eine andere Welt zu erschaffen. Bekennende Donaldisten wissen, dass Entenhausen keine Erfindung, sondern eine eigene, "reale" Welt ist. Tolkiens Mittelerde, die Welt der Playmobil-Figuren, das Universum der Marvel-Superhelden, die Lindenstraße, der endlose Machtkampf in den Star Wars, sogar die Endzeit der Walking Dead – es ist eine scheinbar endlose Verknäuelung von Helden, Storys und Bildern, die nur einen Zweck haben, eine innere Landkarte, eine Welt zu erzeugen. Sagen wir es pathetisch: eine Heimat.

Ebenso funktioniert auch die imaginäre Welt der Peanuts, der vermutlich bekanntesten täglichen Comicstrip-Serie der realen Welt. Wir wissen ganz genau, wer welche Beziehung zu wem hat, wo der Briefkasten, das Vogelbad und das Baseballfeld ist, und wir wissen, wie es aussieht, wenn ein Baum einen Drachen frisst oder Charlie Brown von einem scharf geschlagenen Ball aus den Klamotten geschossen wird. Erweitert wird das Rundköpfe-Universum durch einen fantasiebegabten Beagle namens Snoopy, der etliche Parallelwelten bewohnt (die bekannteste, die auch im aktuellen Peanuts-Film auftaucht, zeigt ihn als Flieger-Ass des Ersten Weltkriegs im ewigen Kampf mit dem "roten Baron"). Diese Welt US-amerikanischer Vorstadtneurotiker im Kindergarten- bis Grundschulalter ist so geschlossen, dass Erwachsene nur als Schatten und Stimmen erscheinen. Wenn überhaupt.

Entstanden sind die liebenswerten Zwangsneurotiker kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, geschaffen von Mister Charles Monroe Schulz. Seit dem 2. Oktober 1950 erschienen sie unter dem Titel Peanuts, bis ins Jahr 2000 ohne Unterbrechung. Zur Wende zu den sechziger Jahren hatte der Zeichner/Autor seinen Strich und seine Ikonografie gefunden. Diese Welt erweiterte sich zwar im Lauf der Zeit noch, aber sie veränderte sich nicht mehr. Sie liegt im Herzen des universalen Kleinbürgertums, irgendwo in der Mitte der USA, Comicforscher wollen sogar einen noch genaueren Standort, im nördlichen Minnesota, ausgemacht haben. Von dort kommt auch Charles M. Schulz, wie die meisten großartigen Comic-Künstler ein zweifelnder, ängstlicher und depressiver Mensch. Alles in Peanuts ist direkte oder indirekte Selberlebensbeschreibung, jede Pointe ein verschleierter psychoanalytischer Zugriff auf eine verwundete Seele: Mister Charles Monroe Schulz schuf die Welt der Peanuts, weil er in seiner eigenen nicht leben konnte.

Die Basisfigur in dieser Welt ist der rundköpfige Charlie Brown, die klassische Gestalt des heroischen Verlierers in der amerikanischen Mythologie. Später bekommt er eine Schwester namens Sally, die sich konsequenterweise zugleich als Verbündete des Bruders und als ihm überlegen erweist. Seine Nemesis ist die kratzbürstige, mit einem Superego ausgestattete Lucy van Pelt, die auch ihren Bruder, den eher spirituell empfindenden Linus, nach Kräften unterdrückt. Linus, der eine Schmusedecke zur Sicherheit gegen eine feindliche Welt benötigt, das Daumenlutschen zur hohen Kunst vollendet hat und fest an den großen Kürbis glaubt. Hinzu kommen Figuren wie der von Ludwig van Beethoven beseelte Schroeder, die narkoleptische Peppermint Patty, das tough girl der Gruppe, Pigpen, der Schmutzmagnet, Franklin, der afroamerikanische Junge, der in der Gruppe der weißen Nachwuchsneurotiker dadurch auffällt, dass er keine Macke, aber gute Bibelkenntnisse hat, und noch ein paar Figuren, darunter das rothaarige Mädchen, in das Charlie Brown so schwer verliebt ist und das er doch nie anzusprechen wagt.