Gut tut dieses Buch nicht. Es macht keine Freude, von Anna Benz zu lesen, Mitte 30, drei Kinder, ein Mann, viel Langeweile. Fast möchte man sich weigern, das Klischee noch einmal besichtigen zu müssen, das die amerikanische Autorin Jill Alexander Essbaum uns in ihrem Debüt Hausfrau vorsetzt: die unterforderte Ehefrau und Mutter in der Vorstadt, der Ennui, der sich durch ihr vermeintliches Familienglück frisst. Die einzig logische Konsequenz – das Fliehen in Affären – wird hier so stereotyp geschildert, dass man mit dem Stift einen mahnenden Kringel an den Seitenrand setzen will: Ausdruck! "Was hast du heute Nachmittag zu erledigen?", fragt ein Mitschüler im Deutschkurs die einst wegen der Liebe in die Schweiz gezogene Amerikanerin Anna. "Dich", haucht die verruchte Ehebrecherin.

Sex and the City also, nur ohne City, denn in Dietlikon bei Zürich hat Anna keine Freunde, bloß eine Bank hinter dem Haus, zu der sie geht, um zu weinen. Dass aus Hausfrau ein Wahnsinnsbuch wird, überfällt den Leser nahezu körperlich. Blickt man anfangs auf die Protagonistin wie auf eine in einer Schneekugel gefangene Figur, ist man wenig später mittendrin. Die Klischees drehen sich rasant: Nach hartem Hotelsex mit dem Liebhaber findet die eigentliche, beste Intimität mit dem eigenen Mann statt. Eine Lebenslüge fliegt durch Zufall auf. Und der abgenutzte Topos der gelangweilten Mutter wird durch einen wahren Schicksalsschlag abgelöst: Ein Unfall reißt Annas Sohn aus dem Leben. Wenn man das Buch zuklappt, mag man kaum glauben, dass es allein geschriebene Wörter waren, die solch erschütternde Detonationen hervorrufen können.

Jill Alexander Essbaum: Hausfrau. Roman; a. d. Amerik. v. Eva Bonné; Eichborn, Köln 2015; 336 S., 22,– €, als E-Book 16,99 €