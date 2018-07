Fahrzeuge, die mindestens zwei angetriebene Räder an einer Achse haben, brauchen ein Differenzial, ein Ausgleichsgetriebe. Beispiel Parkhaus-Auffahrt: Das kurveninnere Rad legt dabei einen kürzeren Weg zurück als das kurvenäußere, es dreht sich also langsamer. Diesen Unterschied gleicht das Differenzial aus. Nachteilig wird diese Funktion auf glattem Untergrund: Steht nur ein Rad auf Eis oder Matsch, dann dreht es durch, das andere hingegen steht still – und das Auto kommt nicht vom Fleck. Dagegen hilft eine Extrasperre, die die beiden Antriebsräder starr verbindet. Das geschieht meist automatisch, bei Geländewagen lässt sich die Sperre auch per Hand einschalten. Die beiden Räder drehen dann gleichmäßig. Bei neueren Modellen erspart heute meist Elektronik aufwendige Sperrsysteme. Bemerkt etwa das Steuergerät des elektronischen Stabilitäts-Programms (ESP) ein durchdrehendes Rad, wird dieses umgehend abgebremst, und das Rad mit gutem Bodenkontakt kann wieder greifen.