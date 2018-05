Der eine oder andere wird sich noch an den Berlinale-Sieger Gegen die Wand erinnern, jenes Parallelwelt-Melodram, in dem eine Frau mit Ambitionen gegen die archaischen Konventionen einer dumpfen Männerwelt kämpft. Was sich 2004 noch als Allegorie auf Angela Merkel und die CDU verstehen ließ, erwies sich bald als Dystopie für Rot-Grün: Gegen die Wand klatschte 2005 die Regierung Schröder/Fischer. Seitdem schauen wir in Vorwahljahren genau hin, welche Berlinale-Filme politische Prophetie in sich tragen.

2016 fällt zunächst Jeder stirbt für sich allein ins Auge, der ideale Titel für das Scheitern des dritten SPD-Kanzlerkandidaten in Folge. Zero Days dürfte die Verweildauer der FDP im nächsten Bundestag vorwegnehmen, und bei Genius könnte es sich auch um eine filmische Selbstwahrnehmung von Horst Seehofer handeln. Where to Invade Next fragen sich sicher jetzt schon notorische Parteiwechseler wie Oswald Metzger oder Hans-Olaf Henkel. The Music of Strangers ist ein Hinweis darauf, dass am Wahlabend die CDU wieder zum Beamten-Punk der Toten Hosen zu tanzen versucht. Aber solange nicht als Midnight Special Volker Kauder Hail, Caesar! ruft, ist selbst das zu ertragen.