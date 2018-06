"READY." – Fünf grobe Großbuchstaben und ein Punkt genügen. Sofort stehen Fans der blinkende Cursor vor Augen, die hellblaue Schrift auf dunkelblauem Grund. Es stellt sich ein: das Gefühl C-64. Ein Anfall von Nostalgie? Zweifelsohne, ist doch der Stil (und Kindheiten) prägende Heimcomputer stolze 33 Jahre alt. Wer je in seiner Jugend an einem Commodore gespielt oder Basic programmiert hat, wird verstehen, dass Menschen dem C-64 die Treue halten. Bis heute. So hat der kanadische Raumfahrtingenieur Leif Bloomquist dem C-64 jetzt ein WLAN-Modul verpasst. Nichtnostalgiker könnten fragen: Wozu braucht dieser brotkastenförmige Retrorechner drahtloses Internet? Nun, zum Twittern etwa. Dafür reichen auch seine 25 Textzeilen à 40 Buchstaben. Und aus Prinzip. Denn wer vernetzt ist wie Smartphones, Uhren, Toaster, der ist doch eher 33 Jahre jung.