Oft spricht man vom Helden der Geschichte, wenn man einfach ihren Protagonisten meint, der dabei sogar recht durchschnittlich sein kann. Dieses Buch aber hat einen Helden par excellence. Er ist sechs Jahre alt und heißt Sann, und was seine große Tat sein wird, verkündet er schon im Titel: Ich werde Berge versetzen! Und das tut er dann auch, mit einer selbst für einen Helden besonderen Unbeirrbarkeit. Das neueste Werk des chinesisch-französischen Illustrators Chen Jianghong ist eines der herausragenden Bilderbücher des vergangenen Herbstes.

Sann wird mit einem breiten Lächeln geboren, was seine Großmutter für ein schlechtes Omen hält. Schlimmer, als es schon ist, kann es allerdings kaum noch kommen: Eine Steinlawine hat die fruchtbaren Felder des Dorfes Mung, in dem Sanns Eltern wohnen, zum großen Teil unter sich begraben, die Dorfgemeinschaft ist bereits aus dem Tal geflohen. Nur die Simas blieben, da Sanns Geburt kurz bevorstand.

Wie prekär ihre Situation ist, verdeutlicht Jianghong gleich auf der ersten Doppelseite. Geradezu lächerlich steil ragen drei Berge in den Himmel, ihnen rührend ausgeliefert liegt dazwischen das kleine Dorf Mung. Mit wenigen Tuschestrichen und einfachen Schattierungen markiert der Künstler völlige Lebensfeindlichkeit.

Ihre Spannung bezieht die Geschichte des Helden Sann nun zum einen aus dem Gegensatz zwischen den mächtigen, wilddramatischen Felsformationen und Sanns kleinem Körper, aus dessen Haltung stets finsterste Entschlossenheit spricht, diese Berge tatsächlich zu versetzen und seinen Eltern das Leben zu erleichtern. Tag für Tag haut Sann mit einer Hacke Steine aus dem Fels und schleppt sie weg. Zum anderen entwickelt das Buch seinen Reiz aus der höchst originellen und für Jianghong typischen Erzählweise, denn wie schon in früheren Werken geht er frei mit Perspektive und Chronologie um. Mal zoomt er eine Szene aus einem Tableau heraus und ändert zugleich die Perspektive, sodass zwei eigentlich inkompatible Betrachtungsweisen desselben Moments nebeneinanderstehen. Dann wieder taucht ein und dieselbe Person mehrmals in einem Bild auf, sogar zu unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens. Und einmal laufen gar fünf kleine Sanns mit Steinbrocken auf dem Rücken über den Berg wie durch ein Spiegelkabinett – ein wunderbares Bild für die Sinnlosigkeit seines Unterfangens.

Chen Jianghong, Jahrgang 1963, wurde im nordchinesischen Tianjin geboren, dort und in Peking studierte er Kunst. Seit bald 30 Jahren lebt er nun in Paris. Das Zusammentreffen chinesischer und europäischer Mal- und Erzähltraditionen macht seine Bücher auf faszinierende Weise eigenartig, ohne dass sie unzugänglich werden. So kann aus seinem neuesten Buch, wer möchte, das konfuzianische Postulat der Pflichterfüllung gegenüber Autoritäten herauslesen, durch die letztlich die Harmonie der Welt wiederhergestellt wird. Genauso gut aber kann man den Fortgang der Geschichte einfach als tolle Fantastik deuten.

Sann findet eine Höhle mit riesigen Pilzen, in der ein seltsamer Eremit (klar: ein alter Mann mit langem weißem Bart) ihm einen Pilztee zu trinken gibt. Der Alte folgt Sann heimlich zu dem Steinhaufen, den der Junge mittlerweile "gigantisch hoch" aufgetürmt hat. Offenkundig gebietet der Mann kraft seines Geistes über Himmelsmächte, und die kommen Sann nun zu Hilfe: Eines Nachts erscheinen drei weiße Drachen und tragen die Berge davon. Die schlangenhaften, fischschuppigen Drachenkörper mit Greifvogelkrallen, die aus langbärtigen Köpfen Feuer speien, erinnern am deutlichsten an das, was man hierzulande auch ohne Expertenwissen unter chinesischer Kunst versteht. Aber wofür genau belohnen sie den Jungen so unvermittelt?

Mit der konfuzianischen Tugendlehre im Hinterkopf könnte man mutmaßen, der Himmel danke es Sann, dass dieser seine Kindespflicht auf vorbildliche Weise erfülle. Immer wieder stöhnen die Eltern über die Berge, die ihr Haus von den letzten verbliebenen nutzbaren Feldern trennen. Also beginnt Sann sein aussichtsloses Werk und lässt sich nicht mehr davon abbringen. Eine derart hingebungsvolle Elternverehrung dürfte junge westliche Leser freilich mindestens misstrauisch machen. Man kann es auch einfach so sehen: Wenn man unbedingt will und sich nicht reinreden lässt, dann kann man die unglaublichsten Dinge tun, und ein kleiner Junge hat es verdient, dass ihm die stärksten Mächte dabei unter die Arme greifen. Diese eher individualistische Lesart wollte wohl der deutsche Moritz Verlag betonen, als er den Titel geändert hat. Im französischen Original heißt das Buch nämlich einfach Sann.

Sann bedeutet auf Chinesisch "drei", und das ist das eigentliche Omen der Geschichte, denn diese Zahl spielt eine tragende Rolle. Drei Berge sind es, drei Tage nach dem Gewitter wird Sann geboren, drei Mal wickelt der Alte seinen Bart um seinen Finger und nimmt sich drei Steine, bevor er dem Himmel, der Erde und dem Wind drei Gläser Reisschnaps entgegenschleudert und so die drei Drachen herbeiruft.

"Drei ist die richtige Zahl", sagt er. Es gibt eine Symmetrie, eine geheime Formel, um die aus den Fugen geratene Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es muss nur der richtige Held auftreten, um eine Entwicklung auszulösen, an deren Ende auch der Himmel mithilft, die Dinge an ihren Platz zu rücken. Und so umspannt Jianghongs berückend schöne Geschichte die ganze Welt, obwohl sie doch nur in einem kleinen felsigen Tal spielt.

Chen Jianghong: Ich werde Berge versetzen! Deutsch von Tobias Scheffel; Moritz Verlag 2015; 48 S., 16,80 €; ab 4 Jahren

