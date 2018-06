So etwas schafft sonst keine, nicht einmal im Silicon Valley, wo die Erfolgreichen jung sind. Auch dort ist noch keine Frau mit 34 Jahren in das Kontrollgremium eines Weltkonzerns aufgestiegen. Eine junge Salzburger Juristin hat das geschafft, im April 2015 wurde sie Mitglied im Aufsichtsrat des größten deutschen Unternehmens, der Volkswagen AG.

Ihr Name: Julia Kuhn-Piëch.

Dass sie den prestigevollen Posten nicht in erster Linie aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern wegen ihrer familiären Herkunft bekam, bestreitet kaum jemand. Es war aber nicht so, dass sie von ihrem Onkel Ferdinand Piëch in den Aufsichtsrat befördert worden wäre, so wie Piëch es einige Jahre zuvor mit seiner dritten Ehefrau Ursula, einem früheren Kindermädchen der Familie, getan hatte. Ferdinand Piëch soll sogar gegen die Bestellung von Julia Kuhn-Piëch gewesen sein, hieß es, er selbst äußerte sich dazu öffentlich nicht.

Zum Zuge kam noch ein weiteres Mitglied der Großfamilie Porsche/Piëch: Louise Kiesling, 57 Jahre alt und ebenfalls eine Österreicherin. Sie zog gleichzeitig mit ihrer jungen Cousine in den VW-Aufsichtsrat ein.

Keine der beiden Frauen verfügt über Erfahrung in der Industrie, wie sie bei solchen Mandaten üblicherweise erwartet wird. Der Spiegel brachte deshalb schon den Vergleich in die Welt, die Familie Porsche/Piëch besetze Positionen im Aufsichtsrat des Weltkonzerns VW so, "als sei er ein mittelständischer Schraubenhersteller".

Wer sind die beiden Frauen, die den Vorstand des drittgrößten Unternehmens Europas beaufsichtigen sollen, eines Konzerns mit 600.000 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 200 Milliarden Euro?

Julia Kuhn-Piëch hat nach Jura noch Immobilienmanagement studiert. Sie ist mit dem Salzburger Baumaschinen-Großhändler Andreas Kuhn verheiratet. Über eine berufliche Tätigkeit ist nichts bekannt.

Louise Kiesling hat einst Modedesign studiert und später einige Jahre für eine britische Marketing- und Kommunikationsagentur namens Mainspring gearbeitet, die ihr mindestens teilweise gehört. Sie ist an dem Wiener Architekturbüro Coop Himmel- b(l)au finanziell beteiligt und wird dort seit 2012 als Head of Product Design geführt. Seit 2014 gehört ihr überdies die österreichische Textilmanufaktur Backhausen. Als Kreativdirektorin beschäftigt sie sich dort vornehmlich mit Stoffkollektionen.

Wohl mit dem Ziel, Kenntnisse im Automobilsektor nachweisen zu können, hatte Kiesling 2007 im Alter von 50 Jahren begonnen, in London Automobildesign zu studieren. 2011 machte sie öffentlich ihren Anspruch geltend, im Industrieimperium mitzuregieren, und sagte für ihre Generation: "Wir sind bereit und interessiert, Verantwortung in Gremien zu übernehmen", sagte sie dem Magazin Capital. Auf eine aktuelle Anfrage der ZEIT, die ihr von der VW-Zentrale zugeleitet wurde, reagierte sie nicht.

Wie viele Manager bei Volkswagen hat auch die Aufsichtsrätin Kiesling derzeit viel um die Ohren. Durch den Abgasskandal ist der Konzern in eine Krise geraten, die vermutlich noch größer ist als jene zu Beginn der neunziger Jahre, die Ferdinand Piëch an die Spitze brachte.

Die Aufdeckung der Diesel-Manipulationen hat zu einem Machtwechsel an der Unternehmensspitze geführt, auf Martin Winterkorn folgte im September als Vorstandschef Matthias Müller. Er muss nun die desaströsen Folgen der Betrügereien bewältigen und dem Unternehmen eine neue Richtung geben. Das ist schwer genug – in dieser Woche haben die Vereinigten Staaten Klage gegen den Konzern eingereicht.

Im Hintergrund spielt sich noch ein Machtwechsel ab, der für VW ebenso bedeutend ist. In der Industriellenfamilie Porsche/Piëch, die vor einigen Jahren die Macht bei Volkswagen erobert hat, vollzieht sich ein Generationenwechsel. Dieser Übergang wirft eine Reihe von Fragen auf: Wer sind die Erben des Autoexperten Ferdinand Piëch und des 2012 verstorbenen Ferdinand Alexander Porsche, der einst den Porsche 911 entwarf? Was qualifiziert die Mitglieder der vierten Generation der deutsch-österreichischen Unternehmersippe dazu, den Industrieriesen in Wolfsburg zu kontrollieren? Und wie konnte es geschehen, dass eine einzige Familie die Kontrolle über das größte Unternehmen des Landes gewann?