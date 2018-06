"Nichts, was auf dem Schachbrett geschieht, kann mein Glück zerstören", meint der Armenier Levon Aronjan (33). Das kann man ihm nur wünschen, denn einige Zeit ging die langjährige Nummer zwei der Welt durch ein "Tal der Tränen". Er galt vielen als erster Herausforderer des norwegischen Weltmeisters Magnus Carlsen und führte sein armenisches Team drei Mal zum Olympiasieg. Ein Volksheld, der vom Staatspräsidenten empfangen und in diesem Schachland zum "Sportler des Jahres" gewählt wurde und dessen Match gegen den Russen Wladimir Kramnik 4000 Zuschauer verfolgten, während viele andere draußen vor der Tür bleiben mussten. Doch plötzlich war es wie verhext: Alles, was vorher so leicht daherkam, war auf einmal schwer. Aber dann geschah Gott sei Dank seine "Wiederauferstehung" in der amerikanischen Schachhochburg St. Louis, Missouri. Plötzlich fügten sich seine Züge wie von Zauberhand wieder ineinander, und er distanzierte die Weltelite einschließlich des Weltmeisters und dessen Vorgängers Anand. Aronjan: "Beim Schach kannst du einen schrecklichen Tod sterben, aber am nächsten Tag wirst du wiedergeboren!"

Mit dem Sieg gegen den Italo-Amerikaner Fabiano Caruana (23) fing es schon gut an. Wegen des Springerangriffs auf seinen Turm schien Aronjans wertvoller Freibauer e7 verloren zu gehen. Doch dank der fantastischen Mithilfe seiner Lieblingsfigur, des Läufers, stand Schwarz am Schluss vor der traurigen Wahl: Figurenverlust oder eine neue weiße Dame. Wie kam’s?

Lösung aus Nr. 1:

Wie konnte Weiß mit einem Riesenzug Schwarz schnell matt setzen?



Mit 1.Dc4! , was einzügig 2.Dg8 matt droht, wogegen kein Kraut gewachsen ist. Bei Annahme des Damenopfers mit 1...Txc4 übernimmt der Turm mit 2.Txf8+ matt die freudige Aufgabe