Bin kürzlich 161 Jahre alt geworden, 5. Dezember, mein Geburtstag. Die Menschen haben mich Litfaßsäule genannt. Säule ist logisch, ich steh’ ja bis heute den ganzen Tag nur rum, ohne Bewegung, ohne auch nur einmal meinen Rumpf beugen zu können. Na, egal, nicht das Thema. Litfaß jedenfalls hört sich ein bisschen schräg an, ist aber auch logisch, Nachname meines Erfinders, Berlin, 1854.

Eigentlich ein ziemliches Wunder, dass es mich noch gibt. Damals, als Herr Litfaß seine Säule erfand, gab’s ja nicht viele andere Möglichkeiten, Werbung zu machen. Vor allem gab es diese Smartphones noch nicht, auf die die Menschen heute starren, wenn sie an mir vorbeigehen oder wenn sie mich mit gesenktem Blick anrempeln. Padong! Würde gerne was dran ändern, weglaufen, Bauch einziehen. Aber geht ja nicht.

Ich stehe da und lasse mir eine kleben. So wie immer. Und manchmal, wenn ich modern rüberkommen will, präsentiere ich mich im Glas-Look als Drehsäule. Gucken die Menschen wohl schneller hin, wenn sich was dreht. Wo sie aber noch schneller hingucken: wenn Frauen, die mehr Rundungen haben als ich, sich auf mir drehen.

Passiert gerade in Hamburg. Hauptbahnhof, beste Lage. Eine riesige Blondine (fast so groß wie ich), pinkfarbenes Dress, daneben ein QR-Code (für die Smartphones, Sie wissen schon), darunter ein Spruch: "Darf ich dich verführen?"

Wenn ich mir das Treiben um mich herum so anschaue, würde ich sagen, dass sich gar nicht wenige von meiner Dame verführen lassen würden. Es gibt nun sogar ein paar Männer, die kein Smartphone in der Hand haben und mir trotzdem gefährlich nahe kommen.