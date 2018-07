Bestellt man bei der Taxizentrale Hansa-Taxi einen Wagen mit Kindersitz für ein Kleinkind, kann alles gut gehen: Das Fahrzeug kommt, der Kindersitz ist an Bord, das Flugzeug oder der Zug wird erreicht, die Reise wird schön.

Es kann aber auch so laufen: Das Taxi kommt, nur ohne den Kindersitz. Stattdessen klappt der Fahrer die Sitzerhöhung aus dem Rücksitz, für die das dreijährige Kind noch zu klein ist. Oder er kramt ein aufblasbares Provisorium hervor, das eher an eine Schwimmhilfe erinnert, und sagt, der Wunsch nach einem anderen Kindersitz habe ihn nicht erreicht. Oder es gebe keine anderen Kindersitze. Und die Schwimmhilfe sei keine, sondern für den Kindertransport sogar zertifiziert.

Mittlerweile ist die Zeit knapp, und die Eltern haben die Wahl: entweder Zug oder Flugzeug einfach ganz sausen zu lassen und die wartende Verwandtschaft zu düpieren – oder sich auf den Vorschlag einzulassen, die Zentrale anzufunken. Die schickt einen anderen Wagen, der einen Kindersitz wie erhofft dabeihat, Klasse I, für Kinder ab neun Kilo. Nur leider kommt das neue Taxi aus Barmbek-Nord. Weshalb die Familie trotz rasender Fahrt dann doch keine andere Wahl hat, als die Reise sausen zu lassen. Oder, um nicht enterbt zu werden, gleich per Taxi nach Bielefeld weiterzurauschen.

Schuld am Kindersitz-Schlamassel ist eine schwammige Sonderregelung. Laut Paragraf 21 der Straßenverkehrsordnung müssen in einem Taxi zwei Kinder ab neun Kilo Gewicht und wenigstens eins zwischen neun und 18 Kilo durch spezielle Sitze gesichert werden. Doch leider versäumten es die Gesetzgeber, festzuschreiben, dass jedes Taxi so einen Sitz auch dabeihaben muss. Fehlt der, darf das Kind nicht mit.

Zwar beschloss die Hansa-Taxi-Generalversammlung, sagt Sprecher Claus Hönig, schon vor Jahren, dass in jedem 211211-Taxi ein Kindersitz sein sollte. Zulässig ist aber auch ein aufblasbarer. Und dann kommt es darauf an, ob der Fahrer den Auftrag mit der Bitte um einen regulären Kindersitz auch wirklich bis zum Ende liest.