Die Synchronisierung des Schreib- und des Leseaktes ist eine der ästhetischen Möglichkeiten, die das Netz bereitstellt. Das ist kein großer Zauber, aber es ist auch nicht gar nichts. Der Leser liest den Text in derselben Aktualitätskapsel, in der der Autor ihn schreibt. Der Klassiker des Genres ist Rainald Goetz’ Abfall für alle. Goetz schuf die Urform.

Ein Text, der in dieser Weise der Chronologie des gelebten Lebens folgt, braucht keinen Plot, der plausibilisiert, warum es so und nicht anders weitergeht. Wie es weitergeht, darüber entscheiden die Beobachtungen, die jeder neue Tag mit sich bringt. Ich habe eine Schwäche für dieses Erzählprinzip, das etwas von einer Tageszeitung hat, aber ohne deren Relevanzzwang, und etwas vom Tagebuch, aber ohne dessen Fiktion intimer In-sich-Gekehrtheit. Ich wundere mich, warum dieses Genre in Deutschland nicht häufiger genutzt wird. Nur weil es keiner besser als Goetz macht, heißt das nicht, dass Variationen auf die Urform nicht sehr ergiebig sein können.

Joachim Bessing, einst einer der blasierten Schnösel der Popliteratur, hat das neue Jahr mit einem Blog begonnen, das ganz in die Fußstapfen von Goetz tritt. Jeden Tag ein Eintrag – und man schaut gleich viel fröhlicher in das neue Jahr und denkt sich: Wie schön, dass jetzt meine Tage von dieser Stimme begleitet werden! Gut aufgehoben wie ein Mönch, der der Liturgie des Kirchenjahres folgt.

Wir lernen des Autors neue Wohnung kennen, mit der er noch etwas fremdelt. Wir erfahren von einer Muse, die sich am Telefon von ihm wünscht, er möge nur in Buchtiteln zu ihr reden (was ihm recht gut gelingt). Am 4. Januar wird es bitterkalt in Berlin, und der iPod gibt seinen Geist auf. Einem Schweizer Freund, erinnert sich der Autor, sei das auch schon einmal passiert, als er versuchte, den Nanga Parbat zu besteigen. Und Bessing schlussfolgert: "Schau an, so kalt ist es also heute in Berlin."

Entlastet von der Plotpflicht, ganz der grenzenlosen Freiheit des Loslaberns überlassen, wird die Welt auf eine idiosynkratische Weise neu sortiert. Mal ist die Stimmung zärtlich (wenn wir das Atmen der Muse am anderen Ende der Telefonleitung hören), mal sarkastisch. Sämtliche Waagerechten, schreibt Bessing am 6. Januar, seien von Schnee bedeckt, während die Vertikalen von Elitepartner.de-Plakaten zugepflastert seien. Aber was sei eigentlich das Elitäre an Elitepartner.de? Auch dort arbeite man mit den üblichen Kategorien von Größe, Maßen, sexuellen Vorlieben und den entsprechenden Profilbildern. "Warum nicht bloß Texte? Wäre es nicht niveauvoller, wenn sich Akademiker und Singles mit Niveau vom Druck der Oberflächlichkeit lösen dürften; wenn sie sich sozusagen von innen nach außen ineinander verlieben müssten? Wäre das denn nicht wahrlich erst elitär?"

Tilman Rammstedt, einer der virtuosen Performer des Literaturbetriebs, ist berühmt für seine Schreibblockaden. Bevor das Buch nicht im Katalog angekündigt ist mit Erscheinungstermin, kann er mit dem Schreiben einfach nicht loslegen. Jetzt hat er aus der Not eine Tugend gemacht. Das Entstehen seines neuen Romans können wir im Netz Tag für Tag begleiten. Morgen mehr ging Anfang dieser Woche an den Start. Aber was ist der ästhetische Gewinn? Die Gegenwart, in der Rammstedts Text erscheint, kommt, bisher, in diesem selber leider gar nicht vor.