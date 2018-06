DIE ZEIT: Frau Friedman, Mitte der siebziger Jahre zogen Sie mit 19 nach Berlin, arbeiteten dort als Fotografin und lernten Iggy Pop kennen, mit dem sie eine langjährige Beziehung führten. Pop war damals mit seinem Freund David Bowie in die Stadt gekommen. Auch mit Bowie verbindet sie seitdem eine lange Freundschaft. Waren Sie überrascht von seinem Tod?

Esther Friedman: Ja, das war ein Schock. Seine Erkrankung war ein gut gehütetes Geheimnis. Zuletzt hatte er mir vor zwei Wochen noch eine E-Mail mit Wünschen zum neuen Jahr geschickt. Was er da schrieb, hörte sich so an, als sei bei ihm alles in Ordnung: "Happy New Year! Everything is great! We love you! And we miss you!" Die letzte detaillierte Mail von ihm bekam ich vor acht Monaten, aber Sorgen habe ich mir deshalb nicht gemacht. Er ist nun mal etwas beschäftigter als ich.

ZEIT: Waren Sie über die Jahre regelmäßig in Kontakt?

Friedman: Ja, wir haben uns immer gemailt. Er schickte mir gerne mal Lieder, die ihm gerade gefielen. Zuletzt waren das russische Klagelieder. Wir tauschten dazu allerlei Privates aus. So wie man es eben tut, wenn man weit voneinander entfernt lebt und sich trotzdem nah ist.

ZEIT: Wie haben Sie Bowie kennengelernt?

Friedman: Eines Abends war ich mit Iggy Pop im Szeneclub Dschungel am Ku’damm verabredet, da sah ich David Bowie mit seiner ersten Frau Angie Billard spielen. Die standen da in identischen Trenchcoats und mit der gleichen Frisur, und ich dachte nur: Wow! Angie ging zuerst, und das war dann auch ihr letzter Auftritt in seinem Leben: exit Angie – enter Berlin, sozusagen. Ich sah David dann immer öfter mit Iggy, aber unsere Freundschaft entwickelte sich langsam. Erst als ich mit Iggy und ihm auf Tournee war, freundeten wir uns richtig an. Die Verbindung hielt auch, nachdem ich mich von Iggy getrennt hatte.

ZEIT: War Bowie auf Abstand bedacht?

Friedman: Er war immer skeptisch und sehr privat. Damals war er ja der "Thin White Duke", und da musste er seine Privatsphäre auch schützen. In die Wohnung von Iggy und mir kam er nie, ohne sich vorher anzumelden: "Are you home? Can I come over?" Oder er hinterließ kleine Notizen, ob wir ihn nicht auf einen Kaffee besuchen wollten. Erst wohnten die ja zusammen, aber dann zog Iggy im gleichen Haus in seine eigene Wohnung. Berlin war wie eine Kleinstadt damals: Da waren nur Künstler und Freaks und alte Leute. Dazwischen gab es nichts. David und Iggy gingen ins Museum und machten Ausflüge nach Ost-Berlin. Und David hatte ein Fahrrad, mit dem er viel alleine unterwegs war. Wir gingen oft essen, aber immer in die gleichen Restaurants: die Paris Bar oder das Exil.

ZEIT: Iggy Pop und David Bowie haben in Berlin auch einige der besten Platten ihrer Karriere eingespielt. Waren Sie dabei, in den Hansa-Studios?

Friedman: Ja. Das wollten die sogar. Es inspirierte sie, wenn Außenstehende etwas zur Musik sagten. Andere Zuhörer im Studio taten der Stimmung gut. Bei David habe ich die Aufnahmen des Albums Heroes im Studio erlebt. Als er den Song Heroes einspielte, war allen klar, dass der etwas Besonderes ist. Aber nicht, dass er so eine Hymne wird.

ZEIT: Sie sind Fotografin, aber es gibt nur wenige Aufnahmen, die Sie von Bowie damals gemacht haben.

Friedman: Das war ja alles eine private Geschichte mit uns. Bevor man ein Foto machen wollte, fragte man, ob es in Ordnung sei. Und ich fragte nie, ich war zu schüchtern. Die Fotos von damals anzuschauen tut jetzt sehr weh. David schien unsterblich, weil man ständig irgendetwas von ihm hörte oder las. Er schien allgegenwärtig. Mir wird er sehr fehlen. David war der "Starman". Und wer hätte gedacht, dass Iggy mal der "Last Man Standing" sein würde.