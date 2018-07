Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Es gibt sogenannte Leitmedien, die Nachrichtenagentur APA beispielsweise. Das sind Nachrichtenquellen, die in der Flut von Informationen den Ton angeben wollen. Im Prinzip heißt das, dass diese Medien andere Medien leiten. Manchmal verleiten sie auch, indem sie den anderen Arbeit ersparen.

So kommt es zuweilen vor, dass man in völlig unterschiedlichen Publikationen den identischen Matchbericht eines Fußballspiels lesen darf. Da ja praktisch niemand mehrere Medien liest, fällt das kaum auf. Ein Mehrfachkonsument erfreut sich hingegen an diesem gedruckten Déjà-vu-Effekt und lernt so durch wiederholte Lektüre in verschiedenen Blättern den Matchbericht fast auswendig.

Es wäre natürlich ungerecht, in diesem Zusammenhang von Abschreiben zu sprechen. Ein böses Wort, das seit der Schulzeit gleichbedeutend mit Faul- und Dummheit ist. Im Grunde scheint dieser Universalquellen-Journalismus sogar verlässlicher als das chaotische und pseudoliberale Meinungs-Wirrwarr, das überall hochgehalten wird. In unruhigen Zeiten sind klare Standpunkte allemal vernünftiger. Das wusste man schon in der Sowjetunion und ließ die Prawda erscheinen, was nicht weniger als Wahrheit bedeutet. Wahrheit kann bisweilen unangenehm sein, mitunter auch erfreulich, jedoch ist sie im Gegensatz zur Meinung nicht teilbar.

Insofern ist die Idee der Leitmedien der richtige Schritt weg vom Meinungs- zum Wahrheitsjournalismus. Das Gegenteil von Vielfalt ist nämlich nicht Einfalt. Einfältig ist es nur, in diesem Fall an Vielfalt zu glauben. Die Natur zeigt es vor. Keine Rinderherde würde ohne Leitkuh auskommen. Umherirrende Paarhufer und Verstörung unter den orientierungslosen Viechern wären die Folge. Durch ihr monotones Bimmeln läutet die Leitkuh jedoch zur Ordnung. Warum sollte es also auf der Medienalm anders sein? Keine Herde ohne Läutmedium!