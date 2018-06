Ignorieren Sie Eitelkeit. Wer Menschen nur möglichst schön fotografiert, macht vielleicht ein makelloses Bild, aber kein gutes Porträt. Es geht darum, den Moment einzufangen, in dem sich eine Person selbst am ähnlichsten sieht. Je besser Sie diese Person kennen, desto eher finden Sie den. Reden kann manchmal wichtiger sein als Fotografieren. Ich war mal in Peking, um Ai Weiwei zu porträtieren. Wir haben uns zum Tee getroffen und ziemlich lange nur geredet. Dann kam plötzlich ein Anruf, dass er in 20 Minuten auf der Polizeistation zu sein habe. Ich habe dann schnell ein paar Bilder gemacht, auf die ich aber sehr stolz bin. Es ist ein Fehler, zu glauben, dass die besten Bilder unter Idealbedingungen entstehen. Die Möglichkeiten der Technik nähren die Illusion, dass Bilder besser werden, je mehr man darauf sieht. Mir reichen zwei analoge Kameras, eine Hasselblad V und eine kleine leichte Leica M. Ich beschränke mich bewusst. Deshalb arbeite ich nie im Studio und benutze prinzipiell kein künstliches Licht, keinen Blitz, kein Stativ. Meine Belichtungszeit variiert gerade mal zwischen 1/30 und 1/60, so bleibt fast immer eine leichte Bewegung, eine minimale Unschärfe, die die Bilder lebendig erhält. Schärfe ist völlig überbewertet.

Anton Corbijn, 60, ist ein niederländischer Fotograf und Filmregisseur. Er hat die Großen der Rock- und Popmusik porträtiert