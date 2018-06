"Lindenstraße", seit 22 Jahren

Erzähle ich Bekannten von meiner Lieblingsserie, kommt es immer wieder zu denselben zwei Reaktionen. Eins: "Lindenstraße? Die gibt’s noch?". Zwei: "Lindenstraße!? Echt!???" Nachfrage eins kontere ich mit: Die Lindenstraße ist gerade erst 30 Jahre alt geworden. Nachfrage zwei mit: Sie ist die Serie aller Serien. Mal nostalgisch wie Downton Abbey, mal brutal wie ein Tatort (Mord mit der Bratpfanne!), mal fies wie House of Cards. Noch immer setzt sie Themen (eheliche Gewalt gegen Männer, ein Konvertit wird Terrorist), noch immer sozialkundelehrert sie fürchterlich (Obacht, Eltern, gerade fing Lara Brooks, 14 Jahre alt, an zu kiffen!), doch immer bietet sie Heimat. Für mich, mit ein paar Monaten Unterbrechung, seit 22 Jahren. Seitdem war die größte Veränderung meines Sonntagabends die Verschiebung des Sendebeginns von 18.40 Uhr auf 18.50 Uhr. Ich freue mich mit, ich fiebere mit, und wenn geliebte Figuren aus der Serie sterben (wie vor kurzem Erich Schiller), bin ich auch ein bisschen traurig. Die Lindensträßler sind wie entfernte Verwandte, die man jeden Sonntag anruft – um nach einer halben Stunde mit der erleichternden Gewissheit aufzulegen, dass das eigene Leben nur halb so kompliziert ist.

Immer wieder die alten Lieder

Ich bin beim Gitarrespielen nie über Lagerfeuerniveau hinausgekommen. Das ist okay, denn in wirklich wichtigen Situationen lenkt Jimi Hendrix ohnehin ab. In extremen Gefühlslagen spiele ich Bright Eyes, in allen anderen: Reinhard Mey, die alten Sachen, Herbstgewitter über Dächern, Über den Wolken, Du, meine Freundin. Früher habe ich mich gefragt, wie Sänger es schaffen, viele Jahre dieselben eigenen Lieder zu singen. Ich schaffe das sogar bei fremden.

Schuheputzen statt Yoga

Viele meiner Freunde tun supersäkular, sind aber in Wahrheit supergläubig; sie übertragen ihre Erlösungssehnsucht einfach auf die Hobbys. Einer macht Yoga, weil das Muße bringt, der andere geht Boxen, weil das reinigt, und die Religion einer ganzen Generation heißt Work-Life-Balance, was ich widersprüchlich finde, weil die Erlösung hoffentlich eines nicht ist: balanciert. Ich halte das Heilige heilig und das Profane profan, und so habe ich ein Hobby, das einfach nur Spaß macht. Nix Erlösung, nix Metaebene, ich putze Schuhe. Jeden Sonntag – nach der Lindenstraße – binde ich mir eine Schürze um, hole drei Schuhkartons voll mit Läppchen, Bürsten und Cremes heraus und stelle die sieben Paare der Woche neben mich. Ich entferne den Staub des Vergangenen, massiere Schuhcreme ein, poliere. Manchmal ähnelt das Kunsthandwerk, manchmal Aggressionsabbau, immer endet es mit dem kleinen Glück spiegelnder Schuhe, gewappnet für den Staub des Zukünftigen. Am nächsten Morgen sehe ich manchmal Männer, deren Fingerkuppen leicht in Oxblood leuchten. Dann schaue ich auf die Schuhe. Und ich weiß, dass wir dasselbe Hobby haben.

Manuel J. Hartung mag auch Arthur Schnitzler, Lambchop und die Andacht katholischer Gottesdienste