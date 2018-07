Er steht so schnell auf, dass man denkt, der Rollator macht sich gleich selbstständig und saust davon. Vielleicht ist das Rollgestell auch nur eine Requisite, die er für die Darstellung des mobilen Alten braucht. Auf diese Idee kommt man, wenn man ihm in die Augen schaut: Das Klischee vom Geistesblitzen ist hier keines mehr, sondern konkrete Wirklichkeit. Eberhard Möbius, 89 Jahre alt, genannt Möbi.

Alle machen ihm an diesem Sonntagvormittag die Aufwartung. Winterhuder Fährhaus, Neujahrsempfang, 27. Ausgabe. Wie immer gibt es Berliner und Punsch, für die Kids nicht alkoholisch.

Möbi hält Hof, weil das immer noch seine Stadt ist, aus Sicht der Privattheater gesehen jedenfalls. Seit den siebziger Jahren werkelt der Chef des Theaterschiffs ohne Subventionen, aber mit viel Hingabe und Disziplin an einer freien Szene, die Folklore, Boulevard und kulturkritischen Scharfsinn verbindet.

Entsprechend beugen sie sich herunter, um aus nächster Nähe zu ihm aufzuschauen: Senatoren (Dorothee Stapelfeldt), Konsuln (Sabine Sommerkamp-Homann), Intendanten (Axel Schneider, Christian Seeler) und Schauspieler (Saskia Fischer, Dietrich Mattausch, Claudia Rieschel).

Es ist ja auch ein Familientreffen, deshalb sagt Daniela Ziegler, sie spiele zwar gern in Berlin, aber das hier, das sei "wie nach Hause kommen". Und Dietrich Wersich, ehemaliger Scholz-Kontrahent und heute kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, schwelgt in Reminiszenzen. Ja, damals, Mitte der Neunziger, als er und Axel Schneider das Altonaer Theater auf Vordermann brachten. Es klingt nach Veteranennostalgie und Gegenkulturbeschwörung, aber tatsächlich ist es die Vergegenwärtigung dessen, was jenseits der alimentierten Großbühnen möglich war und möglich ist: tolle Unterhaltung zwischen Kunst und Klamauk.

Die Freude, Möbius bei sich zu haben, ist umso deutlicher und inniger, da zwei andere Stammgäste fehlen. Michael Lang, der Chef der Komödie, sagt es unsentimental und direkt: "Man begreift gar nicht, dass sie nicht hier sein können."

Und dann erzählen sie einem, wie das war: Helmut und Loki Schmidt, lachend und debattierend über den peinlichsten Hamburger, den Gerd Spiekermann in seiner plattdeutschen Laudatio jedes Jahr kürt (der Titel ging dieses Mal an Dirk Nockemann von der AfD).

Schmidt, wie er sich 2008, kurz nach Inkrafttreten des Nichtrauchergesetzes, seine Neujahrszigarette im Entree des Theaters anzündet und prompt von einem Fährhaus-Besucher angezeigt wird.

Schmidt, der mutmaßlich da saß, wo Eberhard Möbius jetzt den Rollator parkt.

Gegen Ende, als die Berliner vertilgt sind und die Gäste von Punsch auf Kaffee umschwenken, eilt man ihm nach. Er treibt das Wägelchen vor sich her, als sei’s ein Pflug, und fräst sich eine Gasse hin zur Garderobe.

Man hält ihn am Arm, damit er nicht weiterflitzt, und fragt, was von ihm zu erwarten sei, künstlerisch, im neuen Jahr. "Soloprogramm", sagt er und strahlt. Titel? "Möbi kommt mit 90 Sachen."