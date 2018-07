Schon dröhnt es den Hamburgern in den Ohren: Erst kriegt ihr das Konzerthaus nicht fertig, dann lasst ihr die Stadt im Olympiaregen stehen – und jetzt auch noch die Sache mit der Kunsthalle. Fast zwei Jahre ist es her, dass die Stelle des Direktors ausgeschrieben wurde. Zwei Jahre! Und noch immer will sich niemand finden, der dem bisherigen Leiter nachfolgt. In ein paar Monaten geht Hubertus Gassner in Pension, und schon jetzt scheint die Blamage kaum mehr abzuwenden: die Kunsthalle, führerlos.

Ist der Posten denn so schrecklich provinziell? Ziehen die guten Kandidaten sämtlich nach Berlin?

Doch Hamburg kann aufatmen. Aus bestens informierten Kreisen erreichen die ZEIT exklusive Informationen, denen zufolge die Kunsthalle längst einen neuen Direktor hätte – würden nicht immer noch großartigere Bewerbungen einlaufen. Aus der Wirtschaft, Politik, selbst aus der Mode melden sich Kandidaten.

Allein Karl Lagerfeld lässt mindestens zwei Mal die Woche anfragen, für wann er nun die Umzugswagen bestellen solle. An seiner Qualifikation bestehen keinerlei Zweifel: Endlich Glamour! Beauty! Endlich ein Direktor, der selbst ein Künstler ist und schon, unvergessen, mit eigenen Werken in der Kunsthalle zu sehen war! Seit Längerem wird ja gemunkelt, Lagerfeld brauche Luftveränderung für sich und seine Katze. Und dass er seine private Bildersammlung mitbringen will, kann für Hamburg nur ein Gewinn sein. Der Kuppelsaal exklusiv für Karl, den Großen. Der Souvenirshop mit Umkleidekabinen – da werden die Berliner blass vor Neid.

Noch besser natürlich die Bewerbung von Thomas Gottschalk. Schau- und Showgeschäft sind ja ohnehin kaum mehr zu unterscheiden (Titel der aktuellen Kunsthallen-Schau: Spot on). Und muss es nicht sowieso darum gehen, die Kunst für neue Kreise zu öffnen? Kennt nicht die Hamburger Kunst ohnehin die Tradition der zotigen Autodestruktion (man denke an Kippenberger, Meese, Walther)? Ein Besserer als Gottschalk ließe sich da nicht denken. Hamburg, endlich Cross-over! Und alles live im Fernsehen! Andere Kandidaten sind längst aus dem Rennen. Alice Schwarzers Konzept (Männer ins Depot!) oder Udo Lindenbergs Pläne (Runge rockt!) wurden zwar von der Findungskommission diskutiert. Als dann aber auch Heinz Strunk auftrat (Kunst ist mein Gemüse), verließen einige Jurymitglieder den Sitzungssaal, weil sie sich mit ihrer Forderung, im Angesicht von Strunk doch bitte schön auch dem Kandidaten Müller-Westernhagen (Dicke Kunst und sonst keine) noch eine zweite Chance zu geben, nicht durchsetzen konnten.

Doch erschwert wird die quälende Entscheidung vor allem durch Claus Peymann, der sich kurz vor Jahresschluss als Kandidat ins Spiel brachte. Bekanntlich hatte sich der große Intendant mit dem Berliner Kultursenator überworfen, weil dieser den Museumsdirektor Chris Dercon aus London abwarb, um ihn in Berlin ein Theater leiten zu lassen. Feindliche Übernahme, wetterte Peymann. Und sieht jetzt seine Chance auf Rache gekommen. Die Kunstheinis sollen mal sehen, wie er den Liebermann regietheatermäßig dekonstruiert! Manets Voyeurismus bloßstellt! Den Beuys entfettet!

Natürlich sind viele in der Kunsthallenjury entsetzt, andere aber werben emsig für Peymann, schließlich dreht sich in der Gegenwartskunst gerade alles um Performance, Atmosphäre, Interaktion. Da kommt der Theatermann wie gerufen. Nur Peymann kann gelingen, was die Kunsthalle so dringend braucht: der große Auftritt.

Im Für und Wider jedenfalls hat sich die Jury hoffnungslos zerstritten. Und wie immer in solchen Fällen wird es wohl auf einen Kompromisskandidaten hinauslaufen. Im Moment, so ist zu hören, stehen die Chancen für Helge Schneider besonders gut. Er schlägt vor, in der Kunsthalle vor allem Mandarinen zu schälen und ansonsten der Welt ihren Lauf zu lassen.