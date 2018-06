Die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht, vor allem aber die Reaktionen darauf, wirken wie ein Katalysator, also wie ein Stoff, der die Reaktionen verstärkt, sich selbst aber nicht verbraucht. Dieser Stoff heißt "Kultur". Aber über Kultur zu reden ist vermintes Gelände. Einerseits kann man nicht leugnen, dass es kulturelle Ursachen für Konflikte gibt – von Männlichkeitsnormen über die Selbstbestimmung von Frauen bis zu Fragen der Religionsausübung. Andererseits sind all diese richtigen Einschätzungen auch falsch, weil es weder Sexismus noch religiöse Intoleranz, weder merkwürdige Männlichkeitsrituale noch Intoleranz nur bei Einwanderern gibt. Niemand wird allerdings bestreiten, dass es gerade in arabischen Ländern besonders problematische Geschlechterverhältnisse gibt – die übrigens auch dort von Frauenbewegungen und einer kritischen Öffentlichkeit kritisiert werden. Und niemand wird bestreiten, dass es in manchen besonders engen Migrantennetzwerken in Deutschland gerade bei der Sozialisation von Männern Probleme gibt.

Aber lässt sich das generalisieren? Ist das einfach "Kultur"? Und sind rechtsradikale Anschläge auf Flüchtlingsheime, Übergriffe auf Ausländer in den letzten Tagen und hate speech in den sozialen Netzwerken etwa Ausdruck einer autochthonen "Kultur"? Doch wohl kaum. Es bedarf also eines genaueren Blicks. Und vielleicht zeigt uns ein solcher Blick, dass der postkoloniale Migrant, auch der Flüchtling, diesen katalytischen Stoff "Kultur" sogar infrage stellt. Wie das?

Zunächst: Wir erklären fast alles mit "Kultur" – die Differenz des ganz Anderen und seine Abwertung ebenso wie das Verständnis für das Andere. Kultur ist ein bewährtes Beobachtungsschema. Als Kultur erscheinen uns die Dinge erst dann, wenn wir vergleichen müssen. So gehört es zur europäischen Selbsterfahrung, mit der "Entdeckung" anderer Weltteile auf andere Möglichkeiten zu stoßen, was einen Vergleich geradezu erzwingt. Die Konfrontation mit anderen Möglichkeiten des Menschseins hat das europäische Denken geradezu gezwungen, das Andere als das Andere wahrzunehmen und auch so zu behandeln – ob durch Abwertung, Versklavung und Ausbeutung auf der einen Seite. Oder durch Romantisierung, ästhetisches Interesse und Lernbereitschaft auf der anderen Seite. Mit der Konfrontation mit dem Anderen war die "Kultur" in der Welt.

Der Wilde und der Zivilisierte, der Schwarze und der Weiße bilden Identitäten

Etwas als Kultur zu beschreiben unterstellt Sicherheit und Identität – und bewirkt letztlich das Gegenteil. Die paradoxe Wirkung des Beobachtungsschemas Kultur besteht ironischerweise also darin, mit der Behauptung von Identität und Eindeutigkeit eher Differenz sichtbar zu machen. Wenn wir die Welt im Schema "Kultur" beobachten, entsteht eine Symmetrie von unterschiedlichen Möglichkeiten. Doch diese Symmetrien sind unstet und instabil, sie können schnell kippen. Symmetrien sind erstaunlicherweise unordentlich, obwohl sie so ordentlich aussehen.

Das Beobachtungsschema "Kultur" hat für dieses Problem eine scheinbar probate Lösung entwickelt: Es macht die eigene Instabilität durch stabile Asymmetrien unsichtbar: Die andere Seite – der Wilde für den Zivilisierten, der Schwarze für den Weißen, der Franzose für den Deutschen, der Prolet für den Bürger, der Katholik für den Protestanten, der Orientale für den Europäer und so weiter – dient dann dazu, trotz instabiler Vergleiche Stabilität wiederherzustellen. Es trotzt einer komplizierten Welt mehr Identität und Identitäten ab, als tatsächlich existieren.