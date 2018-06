Wenn man sich jetzt, wo angeblich alles vorbei ist, die Rollen und Maskeraden des Verwandlungskünstlers David Bowie im großen YouTube-Theater ansieht, hat man weniger den Eindruck, die Wandlungen eines Einzelnen zu verfolgen; es ist eher so, als betrachte man die über Jahre hin opulenter werdenden Galavorstellungen eines Zirkus. Es ist stets derselbe Direktor, der seine Tierchen im Kreis herumjagt. Sie sind auf der Flucht. Es ist ein Zirkus im Zeichen der Angst.

"Großer Rock und große Angst gehören zusammen", hat Bowie einmal gesagt, und Näheres erzählt uns sein Song Five Years. Er handelt davon, dass die Menschheit nur noch fünf Jahre zu leben hat. Der singende Erzähler teilt uns mit: "My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare / I had to cram so many things to store everything in there / And all the fat-skinny people, and all the tall-short people / And all the nobody people, and all the somebody people / I never thought I’d need so many people." Zu Deutsch: Sein Hirn tat ihm weh wie ein Lagerhaus, denn er musste viel darin unterbringen, all die fetten und dürren, all die hochgewachsenen und kleinen, all die wichtigen Leute und die Nobodys sollten hineinpassen; er hätte nie gedacht, dass er so viele Leute brauchen würde.

Der Mann, der da spricht, ist also einer, der in sich alle "möglichen" Menschen versammelt, hortet, aufhebt – weil er sie retten will. Ein vermessener Kerl, der seinen Schädel für eine Art Arche hält. Und der uns vermutlich glauben lassen möchte, er könne die geborgenen Gestalten vor unseren Augen in besseren Verhältnissen wieder freilassen.

Seine Fans haben ihn dafür geliebt. Ein junger Amerikaner sagt es in einem Dokumentarfilm namens Cracked Actor so: "Er hat für uns den Raum verkörpert, er ist der Navigator."

Bowie ist im Raum gereist – und die Leute im Saal in Gedanken immer ihm nach. Raum bedeutet eben auch: Menschenmöglichkeiten, Entfaltung. Darum war es diesem Reisenden zu tun: um die Entdeckung, dass im eigenen Inneren mehr als ein "character", also mehr als eine "Figur", existiert und um Entfaltung kämpft.

Alfred Hitchcock hat einmal gesagt: In jedem kleinen dicken Mann hause ein großer dünner Mann, der verzweifelt versuche, herauszukommen. Bowie hätte diesen Satz vermutlich unterschrieben, aber er hätte ihn erweitert: In jedem kleinen dicken Mann verbirgt sich auch eine große dünne Frau ...

Bowie erfand, als derlei noch ein künstlerisches Risiko war, seine Kunstfigur Ziggy Stardust – ein Wesen, welches nicht nur von einem anderen Stern auf die Erde kam, sondern auch ziemlich frei zwischen den Geschlechtern zu reisen imstande war. Er sei dieser Figur verfallen, sagte er später, und auch seine anderen Rollen, Major Tom, Aladdin Sane (= a lad insane, ein verrückter Typ), The Thin White Duke – sie alle, so sagte er mit britischem Augenzwinkern, hätten mindestens so sehr ihn erfunden und "erzählt", wie er sie erfunden hatte. Er rüstete sie verschwenderisch mit Kostümen, Perücken, Schulterpolstern, Ölen, Lacken, Farben, Krallen, Antennen, Klauen aus – und bei alldem hatte man den Eindruck: Diese Verwandlungen geschahen nicht aus Eroberungslust (um sich einzuschleichen in begehrte Milieus), sondern aus Selbstschutz (in der Fabel verwandelt sich der Held in ein Tier oder ein Ding, um Verfolgern zu entgehen).

Denn wie so viele Künstler, die uns "Raum" und "Möglichkeit" spüren lassen, stammte er selbst aus engen und möglichkeitsfeindlichen Verhältnissen. Seinem Schulfreund, dem Londoner Schriftsteller Hanif Kureishi, erzählte er in einem Interview: "Viel von meinem Ehrgeiz entstand aus dem Wunsch, mir selbst zu entkommen, aus dem Gefühl, unzureichend zu sein und von niemandem besonders geliebt zu werden." Er sei ein Stubenhocker gewesen, der im ersten Stock über dem Krawall der immerzu streitenden Familie inmitten seiner Bücher und Schallplatten gehaust und sein inneres Leben geführt habe – in Kunstwelten. Wollte er hinaus auf die Straße, sei er jedes Mal gezwungen gewesen, ein Niemandsland zu durchqueren, nämlich das Wohnzimmer, worin ein zu Gefühlsäußerungen unfähiger Vater und eine vorwurfsvolle Mutter den Weg versperrt hätten.