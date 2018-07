* 26. März 1925 - † 5. Januar 2016



Pierre Boulez zählte zu den wichtigsten Vertretern der musikalischen Avantgarde. Er unterrichtete bei den Darmstädter Ferienkursen und machte 1967 mit dem "Spiegel"-Interview "Sprengt die Opernhäuser in die Luft!" Furore. 1976 dirigierte er den legendären Bayreuther Jahrhundert-"Ring" (in der Regie von Patrice Chéreau), wenig später gründete er in Paris das Ircam und das Ensemble Intercontemporain, bis heute Leuchttürme der zeitgenössischen Musik. In seinen späten Jahren war Boulez vorrangig als Dirigent tätig, in Berlin, Wien und beim Lucerne Festival. Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth, 1968 geboren, begreift sich als seine geistige Schülerin. In den Tagen nach Boulez’ Tod fühlte sie sich "von vielen Erinnerungen überschwemmt".

Als 16-Jährige in der österreichischen Provinz war ich von Boulez’ musikalischer Persönlichkeit und seiner Art, Musik auf ganz andere Weise zu betrachten, völlig fasziniert – und das ist bis heute so. Werke der Vergangenheit mit dem analytischen Blick des Komponisten neu zu denken, um den Stücken damit einen revolutionären neuen Antrieb zu geben; aus der Schnittstelle der Extreme einer antiromantischen Reaktion und Verweigerung Kraft zu entwickeln, um Verhältnisse zu verändern und dabei gleichzeitig zu begeistern, den erstarrten Elementen im Musikleben kritisch gegenüberzustehen, weil es wahrlich viel zu kritisieren gab und weiterhin gibt – dies alles müssen wir nun ohne diese große Integrationsfigur bewältigen. Seine äußerste Überzeugung, in der Jetztzeit zu stehen, zu denken und zu komponieren sowie Zynismen und Gleichgültigkeit zu bekämpfen – das hat mich zutiefst angesprochen und inspiriert.

Ich war natürlich von seiner Musik fasziniert, besonders von Répons, dieser ergreifend vielfältigen Raum-Klang-Welt, die ich in seiner Handschrift studierte. Die Wege der Inspiration sind geheimnisvoll, aber mir schwebte in den frühen neunziger Jahren eine neue Ausdruckswelt für komplexe Stücke vor, zwischen selbst auferlegten Regeln, Technologie und gefühlsbetonter Klangsinnlichkeit. Ich interessierte mich besonders für die Interaktion von traditionellen Ensembles, Live-Elektronik und Architektur. Und ich wollte wissen, wie er, der Meister, das handhabte.

Im Dezember 1998 habe ich Pierre Boulez in Paris persönlich kennengelernt, im Musée d’Orsay. "Bekomme sicherlich kein Wort raus, denn die Ehrfurcht vor diesem hervorragenden Dirigenten, der Verkörperung des Olymps der 'Zeitgenössischen Musik' ist groß", notierte ich damals in meinem Venezianischen Arbeitsjournal. Wir haben dann trotzdem etwas für die Boulez-2000-Tour verabredet, ein Orchesterwerk. Zur nächsten Begegnung im Dezember 1999 in seinem Haus in Baden-Baden holte er mich am Bahnhof persönlich ab, stand mit verschränkten Händen am Bahnsteig und wartete. Wir stiegen in sein Auto, und er raste los. Wegen eines schweren Autounfalls habe ich Angst vor dem Autofahren, wagte aber nichts zu sagen, weil ich merkte, dass er sich sichtlich wohlfühlte. Als mir seine Schwester Jahre später erzählte, welch riskante Autofahrten sie mit ihm erlebt hatte, drehte sich mir der Magen um.

Seine große Neugierde faszinierte mich und auch, dass ihm, Pierre Boulez, keine Krone vom Haupt fiel, wenn er einmal etwas nicht wusste. Im Arbeitszimmer gingen wir schnell dazu über, dass ich ihm erklären sollte, wie in meinem Stück die beiden verstimmten Zithern und die Hawaiigitarre, die ich als "Scharnier-Instrumente" gewählt hatte, von zwei Schlagwerkern gespielt werden sollten. Er hatte von mir verlangt, dass ich wegen der Überbeanspruchung der Bläser bei Mahler kein Blech verwenden darf. Ich erklärte ihm, dass ich ohne Blech unbedingt etwas "anderes Metallisches" hören möchte, daher die Wahl dieser drei Instrumente. Er musste lachen und redete mir die Idee nicht aus. Ich glaube, es gefiel ihm, dass ich mich nicht sofort seinen oktroyierten Vorgaben angepasst hatte und meine Klangvision weiter verfolgte. Boulez mochte keine unterwürfigen, epigonalen Haltungen. Diese Instrumente aber hätten dann beinahe die Uraufführung im Januar 2000 zum Platzen gebracht, denn die Schlagzeuger wollten keine "Streichinstrumente" anfassen: Erst als Boulez nach langem Hin und Her eine Lösung gefunden hatte, konnte weitergeprobt werden.