Frauen, erklärte Familienministerin Schwesig nach jenen ebenso unübersichtlichen wie bitteren Ereignissen zur Neujahrsnacht, die wir nun alle der Einfachheit halber mit "Köln" zusammenfassen, Frauen seien, und dann wählte sie eine drastische Redewendung, kein "Freiwild", womit sie vermutlich meinte, dass Frauen sich unterscheiden von manch anderem, was in dieser hysterischen Zeit zum Abschuss freigegeben scheint, von Besonnenheit zum Beispiel oder Unterscheidungskraft oder nüchternem Verpflichtetsein auf Tatsachen, unabhängig von deren Bedeutung für die politische Deutungshoheit, denn ist das inzwischen etwa kein rhetorisch unweidmännisches Dauerfeuer aus Meinungen, Überzeugtheiten, Schmähungen und Angstschreien aller Art, dass einem dabei Hören und Sehen vergeht und vielleicht leider auch – und deswegen war der Satz der Ministerin am Ende viel weniger gratis, als man zunächst denken könnte – der Sinn für das Selbstverständliche