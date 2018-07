Dies sind wilde Tage in Polen. Von einem "Staatsstreich" ist die Rede, von drohendem Bürgerkrieg, Newsweek Polska titelt mit einem zerschlagenen polnischen Adler und der Zeile "Vergewaltigung an Polen".

Im Zentrum dieses politischen Orkans steht ein bedächtiger Herr, Andrzej Rzepliński. Der 66-Jährige ist Präsident des polnischen Verfassungsgerichts. Er ist ein erfahrener Jurist. Schon zu Zeiten der Kommunisten hat er an Vorschlägen für eine demokratische Verfassung mitgewirkt. 25 Jahre später sieht es so aus, als stehe alles auf dem Spiel, was seither erreicht wurde.

Im Dezember endet Rzeplińskis Amtszeit nach neun Jahren. Die elf Monate, die ihm noch bleiben, sind vielleicht die wichtigsten seines Berufslebens. Was Rzepliński jetzt tut, entscheidet mit über die Unabhängigkeit seines Gerichts. Darüber, ob in Polen das Recht regiert – oder die Macht.

Am späten Dienstagnachmittag betritt Rzepliński den Sitzungssaal seines Gerichts. Zum ersten Mal will er sich öffentlich zu der Krise äußern. Er spricht mit leiser Stimme, stockend, er fängt Sätze an und vollendet sie nicht. Vielleicht ist das Absicht, so kann vieles im Ungefähren bleiben.

Vielleicht aber ist es auch die Anspannung. Nur Stunden zuvor ist ein Brief bekannt geworden, den der polnische Justizminister, Zbigniew Ziobro, an Frans Timmermans, den Vizepräsidenten der EU-Kommission, geschrieben hat. Ziobro beschuldigt Rzepliński darin, parteiisch zu handeln, rechtswidrig, er sei getrieben von politischen Ambitionen. Diese Ambitionen seien "die größte Gefahr" für die Unabhängigkeit des Gerichts. Und für die Gewaltenteilung in Polen. Heftiger kann man einen Richter nicht angreifen.

Ob er deshalb besorgt sei, wird Rzepliński gefragt. Nein, antwortet er, und spricht noch etwas leiser, er sei lediglich unzufrieden mit der Situation. Und dann formuliert er einen unscheinbaren Satz. Polen, sagt er, werde nur dann als Mitglied der europäischen Familie akzeptiert werden, wenn es ein Rechtsstaat sei. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist nicht mehr selbstverständlich in diesen Tagen.

Ende Oktober hat die rechtskonservative Partei von Jarosław Kaczyński, die PiS, die Parlamentswahlen in Polen gewonnen. Im Sejm, der Volksvertretung, hat sie die absolute Mehrheit. Auch die zweite Kammer, der Senat, ist in ihrer Hand, ebenso das Amt des Staatspräsidenten.

Kaczyński und seine Leute verstehen den Wahlsieg als Auftrag des Volkes, Polen "wieder in Ordnung" zu bringen. Sie glauben, Polen sei verrottet. Nicht wirtschaftlich, aber politisch und moralisch. Sie sehen seine traditionellen Werte gefährdet, sie wähnen es unterwandert von alten Seilschaften, die Geld, Macht und Einfluss unter sich aufgeteilt und das Volk betrogen hätten. Damit soll nun Schluss sein. "Wir werden Polen reparieren", hat Kaczyński erst am Wochenende wieder verkündet.

Was Kaczyński als Reparatur bezeichnet, nennen andere einen "Blitzkrieg" gegen die Verfassung. "Blitzkrieg", auf Deutsch ausgesprochen, hat einen furchtbaren Klang in Polen. Der ehemalige Justizminister Borys Budka spricht immerhin von einem "Test, wie weit die Regierung gehen" kann.

Tatsächlich hat PiS in atemberaubendem Tempo losgelegt. Die Geheimdienstchefs wurden ausgetauscht, die staatlichen Medien unter politische Kontrolle gestellt, die gesetzlich garantierte Unabhängigkeit der Beamtenschaft soll abgeschafft werden.

Das erste Ziel aber war das Verfassungsgericht. Denn wenn diese Institution entmachtet ist, fehlt die entscheidende Kontrollinstanz im Staat.

Planvoll und systematisch hat PiS das Verfassungsgericht in eine Krise getrieben.

Im Herbst 2015 wurden fünf Richterstellen am Verfassungsgericht frei. Drei davon vor dem 8. November, zwei danach. Das Datum ist entscheidend, denn an diesem Tag sollte der neue Sejm zusammentreten, das frisch gewählte Parlament – mit PiS-Mehrheit. Wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätte die "alte" Koalitionsregierung der liberalen Bürgerplattform (PO) bis dahin drei Richter auswählen können und anschließend die PiS zwei.