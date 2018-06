Es war ein schöner, sonniger Frühlingstag, und trotzdem: Der 5. Mai des Jahres 2011 wird den Bewohnern der Gemeinde Hainburg nicht als guter Tag in Erinnerung bleiben. Sondern als Tag, an dem eine 227 Jahre dauernde Tradition ihr Ende finden sollte: Das Management der letzten Tabakfabrik des Landes gab bekannt, die Produktion in Österreich zu schließen. 320 Menschen waren ihren Job los, die Kultmarken Nil, Meine Sorte und Smart Export sollten nicht mehr in Niederösterreich, sondern in Rumänien und Polen gestopft werden.

Wie fast immer in solchen Fällen bewegten sich die Reaktionen der politischen Öffentlichkeit zwischen betretenem Schweigen, mitfühlender Hysterie und gespielter Empörung. Der Ärger richtete sich weniger gegen die japanischen Eigentümer der Zigarettenfabrik als ganz grundsätzlich gegen den "Irrweg Privatisierung". Arbeiterkammer und Gewerkschaft sahen ihren Verdacht bestätigt, dass sich privates Kapital immer gegen die Interessen der Beschäftigten richte. Vertreter der FPÖ wiederum beklagten, dass die Austria Tabak die Produktion aus rein marktwirtschaftlichen Überlegungen nach Osteuropa verlagere, während der SPÖ-Politiker Kai Jan Krainer einem systemischen Problem auf der Spur war: Schicksale wie jenes der Hainburger Tabakfabrik seien kein Zufall, sondern das logische Resultat eines allerorts grassierenden Privatisierungswahns.

Der Fall zeigt, wie Privatisierungen aus Sicht der Politik ablaufen. Jeder Rückzug der öffentlichen Hand wird im Nu zur wirtschaftspolitischen Staatsaffäre hochgespielt, ganz egal, aus welchem Betrieb sich die Republik auch verabschiedet: In jedem Fall wird "Familiensilber verscherbelt", in jedem Fall werden die Schicksale hart arbeitender Menschen rücksichtslos der zügellosen Profitgier des Kapitals geopfert. Werden gut gehende Staatsbeteiligungen veräußert, verzichtet der Staat freiwillig auf Dividenden und beraubt die Bevölkerung zukünftiger Einnahmen. Werden vor der Pleite stehende Unternehmen abgestoßen, wird "unter Wert" verkauft. Und damit zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Das war selbst bei der fliegenden Geldverbrennungsmaschine Austrian Airlines so, die vom Staat derart heruntergewirtschaftet wurde, dass sie nur noch mit 500 Millionen Euro Steuergeld im Gepäck an die Lufthansa verschenkt werden konnte.

Privatisierungserlöse würden bloß fehlende Reformen übertünchen

Wie dünn das Nervenkostüm ist, zeigt die aktuelle Debatte um die OMV. Gerüchten zufolge plant der Mineralölkonzern den Erwerb von Anteilen an einem sibirischen Gasfeld, im Gegenzug sollen Teile der OMV an die russische Gazprom wandern. Weshalb die langjährige Siemens-Managerin Brigitte Ederer im Standard vor einer "kalten Privatisierung" der OMV warnt. Industriehistorisch eine kleine Sensation, wäre es doch die erste "Privatisierung" durch den Einstieg eines Staatskonzerns. Die Gazprom steht nämlich mehrheitlich im Eigentum des russischen Volkes, ist also nicht gerade das, was man unter einem Privatunternehmen versteht. Abgesehen davon wäre die OMV natürlich ein Anlass, etwas eingehender darüber zu diskutieren, ob die Beteiligung an einem russischen Gasfeld das Hereinholen eines ausländischen Partners rechtfertigt. Und wenn ja, in welcher Höhe. Aber diese Einschätzung ist schwer zu treffen. Denn wie Ederer selbst einräumt, wisse man vieles nur vom Hörensagen, die Details der Gespräche werden geheim gehalten. Zur Behauptung, dass das Öl- und Gasgeschäft der OMV immer weiter an die russische Gazprom gehe, reicht das öffentlich zugängliche Wissen für die Kritiker des geplanten Deals offenbar. Zu einer sachlichen Auseinandersetzung aber leider nicht.

Und genau das ist das Problem: Eine ernsthafte Debatte darüber, was die Republik Österreich mit ihren Staatsanteilen vorhat, findet nicht statt. Von der Klärung der Frage, welche Anteile die öffentliche Hand verkaufen und welche sie auf jeden Fall behalten sollte, gar nicht zu reden. Das Thema ist tabu. In keiner Partei gibt es derzeit ein ausgearbeitetes Privatisierungskonzept.

Das ist insofern kein Malheur, als der Zeitpunkt für einen weiteren Rückzug des Staates ohnehin ziemlich ungünstig ist. Voraussetzung dafür ist nämlich ein sanierter Staatshaushalt – andernfalls rinnen die Privatisierungserlöse in ein schwarzes Loch. Sie würden bloß bei der Vermeidung dringend notwendiger Strukturreformen helfen und würden weder in die Zukunft investiert noch zur Begleichung der budgetpolitischen Sünden der Vergangenheit verwendet. Sondern noch höhere Staatsausgaben und damit den Aufbau weiterer Staatsschulden ermöglichen.

Das ändert nichts an der selbst von linken Ökonomen geteilten Erkenntnis, dass marktfähige Unternehmen am besten privaten Eigentümern überlassen werden. Voestalpine-Chef Wolfgang Eder bezeichnet den Tag der Vollprivatisierung des Linzer Stahlkonzerns noch heute als den glücklichsten seines Lebens. Privatisierungen dienen nämlich in erster Linie dazu, die für Staatsbetriebe typischen Wettbewerbsnachteile zu korrigieren. Sie erhöhen die Effizienz der Betriebe, stärken den nationalen Kapitalmarkt und beenden parteipolitisch motivierte Eingriffe ins operative Geschäft geradezu schlagartig.

Noch heute bezahlen Österreichs Steuerzahler für die Kosten der "aktiven Arbeitsmarktpolitik" aus den Zeiten der verstaatlichten Industrie. An deren Ende standen personell aufgeblasene Unternehmen, die überteuerte Produkte zu schlechter Qualität lieferten und den Parteisekretariaten bei der Besetzung von Posten freie Hand ließen. Dass sich der Staat aus vielen Unternehmen zurückgezogen hat, entspringt nicht einem weltanschaulich unterfütterten Privatisierungswahn. Sondern es ist das Ergebnis einer bei vielen Bürgern abgekühlten Bereitschaft, auf den hart umkämpften Weltmärkten jenes Geld zu verdienen, das aufgewendet werden muss, um den Beschäftigten in den Staatsbetrieben ein möglichst angenehmes und konkurrenzbefreites Arbeitsleben zu bieten.