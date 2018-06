Zur eigentlich ja gar nicht selbstverständlichen, vielmehr sogar ziemlich überraschenden Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik seit 1949 gehört es, dass die Konservativen nie die Systemfrage stellten. Das war in der Weimarer Republik noch ganz anders. Und auch die radikale Linke, die in den zwanziger Jahren ebenso wie 1968 ff. die Demokratie bekämpfte, wurde schließlich vom System mit Karrieren, gutem Wein und Eigentumswohnungen gezähmt. Oder mit Buchaufträgen: Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel schrieb nach acht Jahren maoistischer Basisarbeit 1984 seine brillante Kulturgeschichte Moskau lesen – animiert durch Wolf Jobst Siedler.

Der 2013 verstorbene Verleger war einer jener systemkonformen Konservativen; vor 90 Jahren, am 17. Januar 1926, wurde er geboren. Neun Monate saß der 17-Jährige unter den Nazis wegen "Wehrkraftzersetzung" im Zuchthaus, wurde nach dem Krieg ein brillanter Feuilletonist, später Verleger so verschiedenfarbiger Autoren wie Speer, Strauß, Brandt, Schmidt, Kreisky, Gorbatschow – aber auch von Ernst Engelberg (1909 bis 2010). Ausgerechnet dieser mächtige Mandarin der DDR-Geschichtswissenschaft, als Kommunist während der NS-Zeit im Exil in Genf und Istanbul, schrieb in den achtziger Jahren eine zweibändige Bismarck-Biografie. Siedler lektorierte und machte daraus ein deutsch-deutsches Ereignis. Engelbergs Sohn schildert jetzt anhand des Briefwechsels die ungewöhnliche Duzfreundschaft zwischen Ost-Autor und West-Verleger. Wir erleben den charmanten, historisch ungemein gebildeten Konservativen Siedler, der das Manuskript mit Erfolg "massakrierte", den Autor motivierte und mit den DDR-Verlagsinstanzen verhandelte. Amüsiert zitierte Ernst Engelberg die Charakterisierung Siedlers als "rechter Gramsci" (so der Sozialdemokrat Peter Glotz). Tatsächlich wirkte Siedlers Toleranz im Kampf um kulturelle Hegemonie auch auf linke Geister verführerisch – umso mehr vermisst man so jemanden heute.

"Es tut mir leid: Ich bin wieder ganz Deiner Meinung". Wolf Jobst Siedler und Ernst Engelberg: Eine unwahrscheinliche Freundschaft. Dargestellt von Achim Engelberg; Siedler Verlag, München 2015; 269 S., 24,90€