"Incredible India" – auch beim Schach. In Indien liegen wahrscheinlich die Ursprünge unseres Spiels, doch war dies weitgehend in Vergessenheit geraten. So bezeichnete vor etwa 100 Jahren der Spötter Savielly Tartakower die damals aufkommenden und heute sehr beliebten Fianchetto-Eröffnungen noch als "indisch", weil sie ihm gar so exotisch, ja aus der Welt schienen. Auch danach spielte der riesige Subkontinent im Weltschach keine Rolle, bis auf einmal ein ungeheuer begabter Jüngling namens Viswanathan Anand aus Madras, heute Chennai, auftauchte und die russische Hegemonie ins Wanken brachte – trotz seiner mittlerweile 46 Jahre ist er immer noch die Nummer drei in der Welt, in seinem Heimatland äußerst populär und ein großes Vorbild für die Jugend. In seinem Gefolge setzte ein riesiger Schachboom ein, in sehr vielen Schulen gehört Schach zum Unterrichtsstoff, Talente sprießen allerorten aus diesem fruchtbaren Nährboden.



Bei der letzten Jugend-WM in Griechenland gewann Indien elf Medaillen, fünfmal Gold und je dreimal Silber und Bronze, während die großen Schachnationen wie Russland, China und die USA keinen einzigen Titel holen konnten. Sehr wohl aber Deutschland. Bei der U 16 siegte Roven Vogel aus Dresden unter 154 Teilnehmern, nachdem er in der letzten Runde als Weißer gegen den Iraner Parham Maghsoodloo eine zwingende Fortsetzung fand, die entweder Turm oder Läufer gewann. Wie kam’s?



Lösung aus Nr. 2:

Mit welcher Kombination gewann Weiß trotz des bedrohten Turms und Freibauern e7 eine Figur?

Nach 1.Ld7! Sxe4 2.Lxe8 Kf6 (2...Sf6 3.Lh5!) 3.Lg6! entschied die Doppeldrohung 4.e8D und 4.Lxe4. Schwarz verliert in jedem Fall den Springer