Er hat sich zu den großen Themen der Zeit geäußert, Flüchtlingsnot, Rassismus, Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Neu sind Til Schweigers Einlassungen zu kulinarischen Fragen. In einem Facebook-Post zum Tatort schrieb er, "andere (Nicht-Schweiger -Tatort-Produktionen; Anm. d. Red.) verschwenden das Budget für zwei moppelige Kommissare. Die ne Currywurst verspeisen oder ein Bier vor einem bayrischen Imbiss zocken." Hier vermengen sich dramaturgische, ökonomische und gastronomische Kritik zu einer brisanten Diagnose.

Adipositas ist eine Volkskrankheit, und wenn Ordnungshüter den Organismus wurstmäßig belasten, leidet auch das Gemeinwohl. Auch bierzockende Kripobeamte sollten sich nicht als motivischer Standard der TV-Unterhaltung durchsetzen. Wer, wenn nicht die Exekutive, ist zu nüchternem Vorgehen verpflichtet?

Schweigers Geschmackssicherheit in gesellschaftspolitischen Fragen wird sich ab April konkret vor Ort bewähren müssen: Dann eröffnet der Regisseur/Filmstar/Kinoproduzent/Drehbuchautor/Mode-Entrepreneur/Facebook-Poet ein Restaurant in der Spitalerstraße. Name: Barefood, ein Wortspiel mit barefoot, seiner Produktionsfirma, und in Anbetracht der natürlichen Scheu des Menschen, nackte Füße mit Essen zusammenzudenken, vielleicht nicht die beste Lösung. Die Atmosphäre soll unten "eher industrial" (Schweiger) werden, oben "warm und holzig" (ders.). Es werde einfache Küche serviert, "keine Sterne".

Nicht klar ist, ob damit die Rangabzeichen übergewichtiger Polizisten oder Guide Michelin-Ehrungen gemeint sind.