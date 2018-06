Erschütternde Meldungen erreichen uns aus der Welt der Malbücher: Nicht Kinder machen diese zu Bestsellern, sondern neuerdings Erwachsene. Komm zur Ruhe oder Mit friedvollen Bildern im Alltag entspannen heißen die erfolgreichen Hefte, in denen kleinteilige Zeichnungen von Vögeln, Blumen und Mandalas akribisch genau mit Buntstiften koloriert werden. Liebe Erwachsene: Ihr müsst das nicht tun. Es gibt andere Wege, um sich zu kalmieren. Das Kinderzimmer muss man dafür noch nicht einmal verlassen. Und überhaupt soll man wenig tun: nur dasitzen und auf die Kunst schauen. Mobile (weißes Dreieck) heißt das Werk des spanischen Bildhauers Manuel Marín, der als junger Mann Stierkämpfer war. Aus Stahl gefertigt, baumelt die farbenfrohe geometrische Figurensammlung, deren Stütze an eine verspielte Kopie des Eiffelturms erinnert, durch den Raum. Mit 250 mal 293 mal 115 Zentimetern keine kleine Anschaffung, kann man das Mobile am 27. Januar bei Auctionata.de ersteigern (Startpreis: 3.000 Euro).

Der Tradition der kinetischen Kunst, insbesondere der des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder folgend, bringt das "weiße Dreieck" schnell die gewünschte Ruhe. Einmal in die Luft geguckt, ist man versunken. Ein Traumstück für kleine und große Kinder, von 0 bis 99.