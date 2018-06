Die Situation ist klar: Gegenüber einem weltweiten Überwachungsregime und einem globalen Überwachungskapitalismus sind wir längst in der Defensive. "Die digitale Moderne ist im Begriff, eine Buchführung unseres gesamten Lebens zu organisieren", schrieb der 2014 verstorbene FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher. Das erklärte Ziel ist es, vorauszusehen, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten werden, uns zu manipulieren und uns bei dem Gebrauch etwa unserer Meinungsfreiheit zu verunsichern. Die technologische Revolution wird durch das Zusammenspiel von Staaten und privaten Datensammlern – Google sitzt auf dem größten Datenschatz der Menschheit – zu einem "faustischen Albtraum". Die Losung von Silicon Valley lautet "Privacy is no longer a social norm". Das zentrale Grundrecht unserer Verfassung, ja unserer westlichen Werteordnung schlechthin: die Menschenwürde, gerät unter die Räder.

Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, hat in der ZEIT die Formulierung einer "Charta digitaler Grundrechte" gefordert, und Justizminister Heiko Maas hat, ebenfalls in der ZEIT, Vorschläge zu ihrer konkreten Ausgestaltung gemacht.

Eine solche Charta muss auf einen weltweiten Diskussionsprozess zielen. Dabei sollte auf dem aufgebaut werden, was schon da ist. Und das ist nicht wenig.

Schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist das Recht auf Privatheit festgeschrieben. Das Menschenrecht auf Privatheit ist also ein Weltbürgerrecht. Im Rahmen der Vereinten Nationen ist dazu in den letzten Jahren einiges geschehen, was hierzulande allerdings kaum wahrgenommen wird. So hat die UN-Vollversammlung bereits im Dezember 2013 beschlossen, dass Menschenrechte "offline" wie "online" gelten. 2014 wurde diese Resolution unter dem Titel "Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter" um substanzielle Aspekte angereichert.

Auch in Europa ist die Diskussion in vollem Gange. Mit der neuen Datenschutzgesetzgebung für alle 28 Mitgliedsstaaten hat die EU einen wichtigen Schritt gemacht. Die jüngsten Urteile des Europäischen Gerichtshofes, etwa zum Datenschutz bei Facebook, haben Pionierarbeit geleistet, auch wenn eine überzeugende Politik zur Begrenzung von Marktmacht noch fehlt. Dabei dürfen wir uns nicht von denen verunsichern lassen, denen aus Machterhaltungsgründen an dieser Werteordnung nichts gelegen ist: Die Menschenrechte gelten universell. Abschwächungen verbieten sich.

Eine Digitale-Grundrechte-Charta sollte uns zuallererst vor dem Weltüberwachungsstaat schützen. Für eine weltweite, anlasslose Speicherung von Daten jeder Art besteht auch nach den jüngsten Terrorakten nicht der geringste Grund. Die UN-Vollversammlung hat denn auch die Datensammelwut der NSA ausdrücklich kritisiert. Auch der BND muss seine rechtswidrigen Praktiken einstellen. Die Bedrohung durch den Staat darf nicht kleingeredet werden. Er kann seine Macht immer noch völlig anders einsetzen als die privaten Datensammler.

Aber auch die Souveränität des Bürgers über die eigenen Daten muss gestärkt werden. Sie ist besonders gefährdet bei vernetzten Systemen wie Smartphones, Smart-TVs, Smart Cars, Smart Homes. Nahezu alle Systeme, die wir heute nutzen, lassen sich kontrollieren, steuern und manipulieren. Mit seinem wegweisenden Online-Urteil von 2008 will das Bundesverfassungsgericht diese Systeme staatlich geschützt wissen. Auch das Recht auf Vergessen muss zum Thema werden.

Besondere Bedeutung für die Informations- und Meinungsfreiheit nehmen Suchmaschinen und soziale Netzwerke ein; sie sind die "Tore zur digitalen Welt". Die einflussreiche Position von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken rechtfertigt es, sie stärker in die Pflicht zu nehmen und ihnen zugleich gewisse Freiheiten einzuräumen. Es muss sichergestellt sein, dass sie grundsätzlich nicht für Inhalte Dritter haften, es sei denn, sie erhalten davon Kenntnis. Anderenfalls droht eine "Zensur" durch diese Unternehmen – aus der Sorge, für problematische Inhalte selbst zur Verantwortung gezogen zu werden. Im Gegenzug zu diesem Privileg müssen sich Intermediäre neutral verhalten, das heißt, sie dürfen weder eigene Inhalte bevorzugen noch fremde Inhalte diskriminieren.

Ein freies Internet und die zugrunde liegende Infrastruktur sollten als schützenswertes internationales öffentliches Gut anerkannt werden. Es muss genau analysiert werden, ob eine stärkere institutionalisierte Steuerung des Internets durch die Vereinten Nationen oder andere internationale Organisationen aufgrund des wachsenden staatlichen Einflusses nicht auch Gefahren mit sich bringt.

Wettbewerb ist gerade im Internet ein wichtiges Regulativ wirtschaftlicher Macht. Die Entscheidungsfreiheit von Verbrauchern muss durch die Möglichkeit zur Datenportabilität, also die Möglichkeit, zu Konkurrenten zu wechseln, gestärkt werden. Eine wichtige Maßnahme zur Freiheitssicherung ist die Möglichkeit, das Internet und dessen Angebote anonym oder unter einem selbst gewählten Pseudonym zu nutzen. Anbieter sollten verpflichtet werden, eine anonyme Nutzung zu ermöglichen. Der Staat sollte zudem das Recht eines jeden Bürgers auf Verschlüsselung respektieren und fördern.

Wir brauchen eine Weltkonferenz oder ein internationales Algorithmen-Abkommen. In anderen Politikfeldern gibt es solche Vereinbarungen, den Atomwaffensperrvertrag etwa oder das Klimaschutzabkommen. Der massiven Datenaufrüstung muss eine Datenabrüstung folgen.

Gerhart Baum (FDP) war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister. Er antwortet hier auf Martin Schulz und Heiko Maas (SPD).