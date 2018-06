Tsai Ing-wen, frisch gewählt zum ersten weiblichen Staatschef der Inselrepublik Taiwan, wird nun weltweit als "taiwanesische Angela Merkel" gefeiert. Und das, obwohl sie gar nicht in der taiwanesischen DDR, also der Volksrepublik China, aufgewachsen ist. Die taiwanesische Merkel geht lieber allein durchs Leben, was sie einerseits zu einem taiwanesischen Peter Altmaier macht; da sie das aber eher scheu und zurückhaltend hinbekommt, steckt andererseits auch eine taiwanesische Anti-Ursula-von-der-Leyen in ihr. Die taiwanesische Angela Merkel könnte auch eine taiwanesische Erna Solberg sein. Da aber Erna Solberg, seit ihrem Wahlsieg 2013 die norwegische Angela Merkel, zwischen Taipeh und Tainan ungefähr so bekannt ist wie Tsai Ing-wen zwischen Oslo und Tromsø, ist die Taiwanesin lieber eine Deutsche als eine Norwegerin. Auch wenn einem das ziemlich chinesisch vorkommt.

Wenn man, wie ich, mit Oskar Lafontaine, dem saarländischen Napoleon, Zico, dem weißen Pelé, und Harald Juhnke, dem deutschen Frank Sinatra, aufgewachsen ist, wundert man sich nicht, wenn später im Leben Politiker der Frank-Steffel-Klasse als "Kennedy von der Spree" in den Wahlkampf springen und am Wahlabend als Reinickendorfer Nixon landen. Oder wenn Frauke Petry, die deutsche Marine Le Pen, nicht die Massen, sondern ihren nordrhein-westfälischen Landeschef verführt. Oder wenn aus Mario Götze nicht der deutsche Lionel Messi, sondern der nächste Lars Ricken wird. Schließlich ist die Märkische Schweiz ja auch keine Alpenrepublik.

Nun schauen wir gespannt in die deutsche Toskana, also nach Rheinland-Pfalz. Dort hat sich die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 13. März, Julia Klöckner, nur deshalb von der pfälzischen Angela Merkel zur pfälzischen Ursula von der Leyen runtergehungert, um die nächste Merkel werden zu können. In Taiwan hätte die pfälzische Merkel hingegen ganz Merkel bleiben können, um die nächste Merkel zu werden, wie ein Blick auf die taiwanesische Anti-von-der-Leyen beweist. Doch egal, ob taiwanesische, norwegische, pfälzische, nächste oder Original-Merkel – in der Politik gilt für alle Merkels am Ende, was Hans Krankl, der österreichische Andy Möller, einst so wunderbar auf den Punkt brachte: "Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär."